Badeschlapfen? Adeyemi beißt sich die Zähne aus

Badeschlapfen – wo ist das Problem?

Also stapfte Adeyemi von der Kabine noch einmal aufs Spielfeld hinaus – für jene, die nicht über die vollen 90 Minuten kickten, war Auslaufen angesagt. Kein Problem für Adeyemi. Nur seine Schuhwahl mutete dezent verwirrend an. Tatsächlich zog es der Offensiv-Wirbelwind vor, schlicht mit Badeschlapfen aufzukreuzen. Und wollte darin partout kein Problem erkennen. Ungläubig gestikulierte er, als ihm der Co-Trainer von Barca erklärte, dass das Schuhwerk nicht seinen Vorstellungen entsprach. Nach ein bisserl Argumentationsarbeit – und einem gerüttelt‘ Maß Standhaftigkeit – ging‘s dann aber eh: Adeyemi schlurfte zurück in die Kabine und kam mit angemessener Fußbekleidung zum Auslaufen. Na bitte.