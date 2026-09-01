Beutezug für „Heilung des beeinträchtigten Enkels“

„Ich habe die Sorgepflicht für meine drei Enkel. Der älteste ist geistig beeinträchtigt.“ Ihr „Liebhaber“ habe versprochen, dass ihn ein Arzt in Bukarest heilen könne. Aber das sei sehr teuer. „Also habe ich ihm alles gegeben, auch die Beute.“ Nach dem letzten Coup habe sie nie wieder von ihm gehört. „Er hat mich übers Ohr gehaut. Ich bin enttäuscht.“