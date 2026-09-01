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Linzer Firma baut aus

Alles soll frisch sein: Kühlung von Waren nimmt zu

Oberösterreich
01.09.2026 15:30
Die Linzer Firma Hauser bietet Kühlanlagen und Kältetechnik an.
Die Linzer Firma Hauser bietet Kühlanlagen und Kältetechnik an.(Bild: Hauser)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Das Linzer Familienunternehmen Hauser ist im Umbruch: Im März wurde der Hersteller von Kühlsystemen von Italienern übernommen, und am Dienstag hat der Betrieb einen neuen Standort in Linz eröffnet. Das Geschäft läuft – auch wegen eines Trends bei Lebensmitteln.

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Rund 2,7 Millionen Euro hat Kühlmöbel- und Kältetechnikspezialist Hauser – das Unternehmen produziert zum Beispiel Tiefkühlsysteme für Supermärkte – in seinen neuen Standort im Linzer Stadtteil Dornach investiert. Am Dienstag wurde die 1700 Quadratmeter große Niederlassung mit insgesamt 68 Arbeitsplätzen offiziell eröffnet. „Wir sind Linzer“, begründet Geschäftsführer Thomas Loibl, weshalb die Wahl des neuen Standortes auf Oberösterreichs Landeshauptstadt fiel. „Zudem ist der Standort sehr Autobahn-nahe.“ Das ist zentral für das Unternehmen, denn von hier aus starten nun die Servicetechniker zu ihren Einsätzen in ganz Österreich, um defekte Kühlsysteme vor Ort zu reparieren.

Der neue Standort in Linz-Dornach umfasst Büroarbeitsplätze, ein Lager, einen Drive-In-Bereich ...
Der neue Standort in Linz-Dornach umfasst Büroarbeitsplätze, ein Lager, einen Drive-In-Bereich für die Servicetechniker sowie Lehrwerkstätten.(Bild: Philipp Stadler)

Übernahme durch Italiener
Das einstige Familienunternehmen ist nicht nur wegen des neuen Standortes im Umbruch: Im März wurden die Linzer von der italienischen Epta-Gruppe, ebenfalls Kältetechnikspezialist, übernommen. Zusammen haben die Unternehmen nun rund 10.000 Beschäftigte und kommen auf einen Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden Euro.

Frische-Trend und Energiesparen
Hauser allein erwirtschaftete zuletzt rund 480 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt etwa 1500 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr davor waren es noch 410 Millionen Euro Umsatz gewesen. „33 Millionen Euro des Wachstums kommen von zwei Zukäufen, der Rest ist organisches Wachstum“, sagt Geschäftsführer Loibl. Dem Unternehmen spielen zwei Entwicklungen im Lebensmittelhandel in die Hände: „Die Branche ist angehalten, sich energieeffizienter zu optimieren. Es gibt auch einen Druck dafür, weil Energie Geld kostet“, sagt Loibl. Das ruft Hauser als Hersteller von immer effizienteren Kühllösungen auf den Plan.

Zitat Icon

Es gibt auch einen Druck dafür, weil Energie Geld kostet.

Thomas Loibl, Geschäftsführer von Hauser

Bild: HAUSER

Zum anderen nehmen die Kühlstrecken in den Supermärkten zu, denn, so Loibl: „Wir als Endkonsumenten wollen Frische. Gesundes Essen ist frisches Essen – und das braucht Kühlung.“

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80-jähriges Firmenjubiläum
Die Hauptkunden von Hauser sind die großen Lebensmittelhändler, etwa die deutsche Schwarz-Gruppe (zur ihr gehört die Marke Lidl) sowie in Österreich die Handelsriesen Spar und Rewe. Heuer feiert Hauser 80-jähriges Firmenjubiläum. Die Unternehmenszentrale befindet im Linzer Stadtteil Urfahr – nur drei Kilometer vom am Dienstag eröffneten, neuen Standort entfernt.

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