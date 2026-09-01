Alles soll frisch sein: Kühlung von Waren nimmt zu

Rund 2,7 Millionen Euro hat Kühlmöbel- und Kältetechnikspezialist Hauser – das Unternehmen produziert zum Beispiel Tiefkühlsysteme für Supermärkte – in seinen neuen Standort im Linzer Stadtteil Dornach investiert. Am Dienstag wurde die 1700 Quadratmeter große Niederlassung mit insgesamt 68 Arbeitsplätzen offiziell eröffnet. „Wir sind Linzer“, begründet Geschäftsführer Thomas Loibl, weshalb die Wahl des neuen Standortes auf Oberösterreichs Landeshauptstadt fiel. „Zudem ist der Standort sehr Autobahn-nahe.“ Das ist zentral für das Unternehmen, denn von hier aus starten nun die Servicetechniker zu ihren Einsätzen in ganz Österreich, um defekte Kühlsysteme vor Ort zu reparieren.