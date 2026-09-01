Bei diesen beiden Namen wird Freund deutlich

Neuzugänge werde der FC Bayern keine mehr verpflichten, wie Sportdirektor Christoph Freund auf einer Pressekonferenz bestätigte. Abgänge schließt der Salzburger hingegen nicht aus, allen voran Sacha Boey dürfte den Verein noch vor Ende des Transferfensters verlassen. Bei Hiroki Ito rechnet Freund mit einem Verbleib an der Isar.