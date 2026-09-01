Neue Regeln für E-Mopeds: Besitzer müssen handeln

Zulassung bereits möglich

Auch der ÖAMTC ruft die Änderungen in Erinnerung und weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung hohe Strafen drohen. Darüber hinaus müsse man bei einem Unfall mit Regressforderungen des Versicherungsverbandes rechnen. Heis rät, sich jetzt rasch um die Zulassung und die Versicherung für zu kümmern. E-Mopeds können mit Fahrzeugpapieren, Besitznachweis und Lichtbildausweis jetzt schon zugelassen und versichert werden.