Freispruch für vermeintlichen Sexvideo-Erpresser

Gemeinsam gefeiert

Dieser habe den 31-Jährigen kurz vor Weihnachten kontaktiert und ihm eröffnet, dass er samt Frau und Kind in Ungarn festsitze. Schlussendlich brach der Mann auf, um das Trio abzuholen, und quartierte es bei sich zu Hause in Linz ein. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin und dem Sohn, den der Tscheche alleine erzieht, feierte das Sextett Weihnachten. „Daran ist noch nichts auszusetzen, aber in einem Akt von Wahnsinn hat mein Mandant seinen Bekannten auch sein Konto überlassen und eine SIM-Karte besorgt“, so der Anwalt.