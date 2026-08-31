Schweiz: Spitzen-Schiedsrichter werden Profis

Der Schweizer Fußball führt im Schiedsrichterwesen das Profitum ein.
Die besten Referees und VAR sollen sich dank besserer Bedingungen so stärker auf ihre Tätigkeit konzentrieren können. Seit dem 1. Juli wurden die Anstellungsbedingungen der sieben FIFA-Schiedsrichter angepasst. Ihr Beschäftigungsgrad kann bis zu 80 Prozent betragen. Die Klubs der Schweizer Fußball-Liga hatten sich für eine Erhöhung des Budgets ausgesprochen.
Problem der Finanzierung in Österreich
In Österreich hält sich die Forderung nach hauptamtlichen Schiedsrichtern ebenfalls beharrlich. Das Problem der Finanzierung konnte bisher aber nicht gelöst werden.
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