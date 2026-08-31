Schweiz: Spitzen-Schiedsrichter werden Profis

Die besten Referees und VAR sollen sich dank besserer Bedingungen so stärker auf ihre Tätigkeit konzentrieren können. Seit dem 1. Juli wurden die Anstellungsbedingungen der sieben FIFA-Schiedsrichter angepasst. Ihr Beschäftigungsgrad kann bis zu 80 Prozent betragen. Die Klubs der Schweizer Fußball-Liga hatten sich für eine Erhöhung des Budgets ausgesprochen.