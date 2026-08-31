„Gesetz ist eine reine Lobbyistenveranstaltung“

„Sind zu allen Mitteln bereit“

Die Grünen wollen das Gesetz jedenfalls politisch und rechtlich bekämpfen. „Wir werden der Landesregierung eine profunde Rückmeldung auf den Gesetzesentwurf geben, zudem werden wir die Menschen informieren, was dieses Gesetz tatsächlich bedeutet für ihre Natur vor der Haustüre.“ Rechtlich prüfen lassen die Grünen das Gesetz bereits. „Das kann bis zu höchstgerichtlichen Klagen reichen, wir sind zu allen Mitteln bereit!“, gab sich Zadra äußerst kämpferisch. Ob die Landesregierung auf die massive Kritik noch eingehen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Die Begutachtungsfrist läuft insgesamt vier Wochen lang.