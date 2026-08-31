Sandplatz für Davis-Cup-Duell mit Belgien fertig

„Vollstes Vertrauen“

Auch Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hofft auf ein Tennis-Fest mit siegreichem Ausgang. „Wir werden gegen Belgien ein perfektes Wochenende brauchen, um hier erfolgreich sein zu können. Aber die Jungs haben das in der Vergangenheit immer sehr gut gemacht, und ich habe vollstes Vertrauen, dass wir uns an dem Wochenende eine Chance erspielen werden“, sagte Melzer.