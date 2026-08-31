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Im Wiener Prater

Sandplatz für Davis-Cup-Duell mit Belgien fertig

Tennis
31.08.2026 14:52
Österreich ist im Davis-Cup-Fieber.
Österreich ist im Davis-Cup-Fieber.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am WAC-Areal im Wiener Prater ist in den vergangenen Tagen im ältesten noch erhaltenen Fußballstadion Österreichs der Tennis-Sandplatz für den Davis-Cup-Länderkampf gegen Belgien errichtet worden.

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Der Aufbau der Spielfläche entspricht jenem der French Open in Paris. Die Zuschauertribünen für 4.000 Fans werden bis 10. September fertiggestellt. Wien ist anlässlich des Duells mit Belgien am 18. und 19. September erstmals seit 18 Jahren wieder Davis-Cup-Schauplatz.

(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)

„Das Kribbeln ist auf jeden Fall schon da. Wir sind natürlich Außenseiter. Aber das ist eine Situation, mit der wir in letzter Zeit gut zurechtgekommen sind – und vielleicht schaffen wir es ja wieder“, sagte ÖTV-Präsident Richard Grasl bei einem Pressetermin am Montag.

„Vollstes Vertrauen“
Auch Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hofft auf ein Tennis-Fest mit siegreichem Ausgang. „Wir werden gegen Belgien ein perfektes Wochenende brauchen, um hier erfolgreich sein zu können. Aber die Jungs haben das in der Vergangenheit immer sehr gut gemacht, und ich habe vollstes Vertrauen, dass wir uns an dem Wochenende eine Chance erspielen werden“, sagte Melzer.

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