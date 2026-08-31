Die 18 Ermittlungsstränge in der Causa Signa

Hier ein Überblick über die aktuell laufenden Ermittlungsverfahren:

1. Insolvenz Benko: Verdacht der betrügerischen Krida

Hier geht es um die Insolvenz Benkos. Der Firmengründer soll Vermögenswerte – darunter Bargeld, Luxusgüter, Fahrzeuge und Wertgegenstände – verschwiegen haben. Auch durch Schenkungen und verdeckte Vermögensverschiebungen soll er den Gläubigerfonds geschmälert haben. Im Raum steht der Verdacht der betrügerischen Krida mit einem Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Im Oktober 2025 wurde Benko in Innsbruck wegen betrügerischer Krida bereits zum Teil rechtskräftig verurteilt. In einem zweiten Verfahren im Dezember fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus – dieses Urteil ist nicht rechtskräftig. Benko weist sämtliche Vorwürfe gegen ihn zurück.

2. Schwerer Betrug bei Investorengeldbeschaffung

Laut WKStA besteht der Verdacht, Benko habe einen Investor dazu verleitet, rund fünf Millionen Euro an den Sanierungsbeauftragten der Signa Holding GmbH zu überweisen. Er habe dabei vorgetäuscht, dem Investor einen ihm aus einem anderen Signa-Investment in gleicher Höhe zustehenden Dividendenbetrag, der aber noch nicht ausbezahlt worden war, im Fall von dessen Ausfall selbst zu begleichen. Die fünf Millionen sind kurz vor der Insolvenz geflossen. Dieser Verfahrensstrang ist nun zur Gänze bei Gericht anhängig.