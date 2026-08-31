Erleben Sie Rainhard Fendrich live

Rainhard Fendrich zählt seit Jahrzehnten zu den ganz Großen der österreichischen Musikszene. Nun macht seine Jubiläumstour auch in St. Margarethen Halt – und das Open-Air-Konzert ist praktisch ausverkauft. Die „Krone“ hat für ihre Leser die letzten beiden Tickets gesichert!
Von „Strada del Sole“ über „Macho Macho“ bis hin zu „Jesolo“: Rainhard Fendrich hat in mehr als vier Jahrzehnten zahlreiche Lieder geschaffen, die längst zum österreichischen Musik-Kulturgut gehören. 2025 feierte der Ausnahmekünstler bereits sein 45-jähriges Bühnenjubiläum und ging mit seinem neuen Album „Wimpernschlag“ sowie seinen größten Hits auf große Jubiläumstournee.
Große Jubiläumstour geht in die Verlängerung
Unter dem Titel „45 Jahre Rainhard Fendrich Live – Nur ein Wimpernschlag“ führte die Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nachdem die Hallenkonzerte im ersten Halbjahr 2025 restlos ausverkauft waren, war schnell klar: Damit ist noch lange nicht Schluss. Im Sommer 2026 geht die erfolgreiche Tour deshalb mit zahlreichen Open-Air-Terminen in die Verlängerung. Dabei dürfen sich auch die Fans in St. Margarethen auf einen besonderen Konzertabend unter freiem Himmel freuen.
Gemeinsam mit seiner Band nimmt Fendrich das Publikum auf eine musikalische Reise durch mehr als vier Jahrzehnte mit. Neben den großen Klassikern stehen auch Songs seines aktuellen Albums „Wimpernschlag“ auf dem Programm. Eingängige Melodien treffen dabei auf tiefgründige Texte, pointierte Beobachtungen und jenes humorvolle Augenzwinkern, das Fendrich seit Jahrzehnten auszeichnet.
Jetzt die letzten beiden Tickets gewinnen!
Die „Krone“ verlost 1 x 2 Tickets für Rainhard Fendrichs Jubiläumskonzert in St. Margarethen am 4. September. Wer den Austropop-Star gemeinsam mit seiner Band live erleben und bei seinen größten Hits mitsingen möchte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.