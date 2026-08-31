Erleben Sie Rainhard Fendrich live

Große Jubiläumstour geht in die Verlängerung

Unter dem Titel „45 Jahre Rainhard Fendrich Live – Nur ein Wimpernschlag“ führte die Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nachdem die Hallenkonzerte im ersten Halbjahr 2025 restlos ausverkauft waren, war schnell klar: Damit ist noch lange nicht Schluss. Im Sommer 2026 geht die erfolgreiche Tour deshalb mit zahlreichen Open-Air-Terminen in die Verlängerung. Dabei dürfen sich auch die Fans in St. Margarethen auf einen besonderen Konzertabend unter freiem Himmel freuen.