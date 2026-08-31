Vorfall am Glockner: Bergführer gibt Lizenz zurück

Streit zwischen Alpinisten

Was war passiert? In rund 3000 Metern Höhe befand sich ein Pole samt seiner Begleiterin in einer schmalen, ausgesetzten Abwärtspassage, als der Schladminger Bergführer von oben kam und überholen wollte. Der Pole bat freundlich, der Österreicher möge warten – auch in Hinblick auf seine Begleiterin gleich unter ihm. Die Antwort: „Ich bin Bergführer, halt dein Maul!“ Dann legte der Steirer noch nach: „Ich komme rauf und geb dir eine!“ In der Folge legte auch der Pole verbal nach.