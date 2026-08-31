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PSG-Neuzugang ist da

140 Millionen! Liverpool präsentiert Barcola

Premier League
31.08.2026 15:39
Bradley Barcola ist jetzt auch offiziell ein Roter.
Bradley Barcola ist jetzt auch offiziell ein Roter.(Bild: Krone-Collage/Instagram.com/liverpoolfc)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Liverpool hat den französischen Offensivspieler Bradley Barcola um kolportierte 140 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet. Wie der englische Klub am Montag bekanntgab, erhielt der 23-jährige Flügelstürmer einen langfristigen Vertrag. 

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Finanzielle Details nannte Liverpool nicht, laut britischen Medien beläuft sich die Ablösesumme auf 125 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen soll das Transfervolumen 140 Millionen betragen.

Damit gilt Barcola als der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte von Liverpool.

„Bin sehr glücklich“
„Es hat lange gedauert, aber ich bin sehr glücklich, für Liverpool zu spielen. Alles, was ich will, ist auf dem Platz zu stehen und spielen zu können“, lässt sich Barcola im Zuge der Transferbekanntgabe zitieren. Und er hat so einiges vor. Schließlich ist es nicht weniger „als einer meiner größten Lebensträume, die Premier League zu gewinnen.“ So ganz nach Plan verläuft das genannte Unterfangen freilich noch nicht.

Liverpool hält nach zwei gespielten Runden in der aktuellen Spielzeit bei zwei Punkten. Vielleicht wird der erste Saisonsieg ja mit Bradley Barcola in der Startelf eingefahren. Am Freitag geht‘s auswärts gegen Ipswich.

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