140 Millionen! Liverpool präsentiert Barcola

„Bin sehr glücklich“

„Es hat lange gedauert, aber ich bin sehr glücklich, für Liverpool zu spielen. Alles, was ich will, ist auf dem Platz zu stehen und spielen zu können“, lässt sich Barcola im Zuge der Transferbekanntgabe zitieren. Und er hat so einiges vor. Schließlich ist es nicht weniger „als einer meiner größten Lebensträume, die Premier League zu gewinnen.“ So ganz nach Plan verläuft das genannte Unterfangen freilich noch nicht.