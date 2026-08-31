Weißhaidinger beendet Saison und stellt Technik um

„Hat sich immer ausgezahlt“

Erfolgreiche Wurf-Adaptierungen der Vergangenheit dienen dem ehemaligen WM- und Olympia-Dritten als Vorbild. „Wir haben ja schon nach London 2017, München 2022 und auch nach Budapest 2023 technische Anpassungen vorgenommen. Und es hat sich immer ausgezahlt. Das soll auch diesmal funktionieren – für die WM 2027 in China und für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.“