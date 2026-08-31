Weißhaidinger beendet Saison und stellt Technik um

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat seine nicht berauschend verlaufene Wettkampfsaison aufgrund von Rückenproblemen vorzeitig beendet. Der Vize-Europameister von 2024 will sich in den kommenden Wochen erholen, bevor er beginnend mit Ende des Monats seine Wurftechnik umstellen wird.
„Wir orientieren uns da an Weltrekordler Alekna und Europameister Ceh“, sagte Weißhaidinger, der bei der EM in Birmingham nicht über Platz zehn hinausgekommen war.
Die Technik-Anpassung beschreibt der 34-jährige Oberösterreicher so: „Es geht darum, sich beim Abwurf noch mehr zu verdrehen, um mit einer Art Peitscheneffekt mehr Druck auf den Diskus bringen zu können. Mehr Energie heißt größere Weite. Da geht es um Nuancen, die aber den großen Unterschied machen.“
„Hat sich immer ausgezahlt“
Erfolgreiche Wurf-Adaptierungen der Vergangenheit dienen dem ehemaligen WM- und Olympia-Dritten als Vorbild. „Wir haben ja schon nach London 2017, München 2022 und auch nach Budapest 2023 technische Anpassungen vorgenommen. Und es hat sich immer ausgezahlt. Das soll auch diesmal funktionieren – für die WM 2027 in China und für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.“
Weißhaidinger betonte, dass er sich nach wie vor konkurrenzfähig fühle. „Wichtig ist, dass ich zu 100 Prozent fit bin, das war heuer leider bei der EM in Birmingham nicht der Fall.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.