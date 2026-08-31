Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Discounter-Kultur

Deutsche Ministerin: Lebensmittel sind zu günstig

Außenpolitik
31.08.2026 15:26
Nach der Corona-Pandemie änderte sich das Einkaufsverhalten der Deutschen.(Symbolbild)
Nach der Corona-Pandemie änderte sich das Einkaufsverhalten der Deutschen.(Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Christine Schneider, Landwirtschaftsministerin im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz, fordert mehr Wertschätzung für heimische Lebensmittel. Sie übt scharfe Kritik an der Discounter-Kultur der Bürger. Ihrer Meinung nach sind die Lebensmittel in Deutschland noch immer zu günstig.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie nehme „leider schon seit Jahren wahr“, dass das, was die Bevölkerung in Umfragen angebe, mit dem wirklichen Einkaufsverhalten nichts zu tun habe, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. 

Anderes Verhalten während Corona
Mit der Corona-Pandemie habe es einen starken Anstieg von ökologischen, vor allem auch regional produzierten Lebensmitteln gegeben. Das sei sicherlich auch durch die eingeschränkten öffentlichen Freizeitmöglichkeiten und die damit verbundene zusätzliche Zeit zu Hause erfolgt, sagte die 54-Jährige. „Leider hat es sich nach Corona genau wieder zurückentwickelt.“

(Bild: stock.adobe.com)

Das Einkaufsverhalten habe Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft und auch auf die Produktion in Rheinland-Pfalz, betonte die Ministerin. Sie wolle niemandem vorschreiben, wie sie oder er sich eine ausgewogene Ernährung vorstellt – „auch im Ministerium nicht“. Sie wolle aber mehr Bewusstsein und Wertschätzung in der Bevölkerung für die Produktion von gesunden Lebensmitteln schaffen.

Lesen Sie auch:
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
In Österreich teurer
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
27.05.2026
Verkehrte Immo-Welt
Mieten in Deutschland explodieren (fast) überall
10.08.2026
Streit in Deutschland
Zuckersteuer soll auch für „Zero“-Varianten gelten
25.08.2026

„Wertschätzung geht bei zu günstigem Preis verloren“
„Wenn Lebensmittel zu günstig sind, dann geht diese Wertschätzung auch verloren“, sagte die Landwirtschaftsministerin, deren Großvater Winzer und Fleischhauer war. „Und wir haben in Deutschland das Problem, dass Lebensmittel im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedsstaaten, wenn ich es zum Durchschnittseinkommen im Vergleich gleichziehe, zu günstig sind.“ Das führe möglicherweise auch zu mangelnder Wertschätzung.

Zitat Icon

Wir haben in Deutschland das Problem, dass Lebensmittel im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten zu günstig sind.

Christine Schneider (CDU), Landwirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz 

Blick nach Österreich und Frankreich
In Ländern wie Österreich und Frankreich stammten die meisten Supermarktprodukte aus der eigenen Region, berichtet Schneider. Diese Vorliebe für regionale Produkte könne nicht gesetzlich verordnet werden. „Das findet nur durch eine Bewusstseinsveränderung statt.“

Deutschland-Österreich-Vergleich

  • Lebensmittel und Markenprodukte sind in Österreich im Schnitt etwa 26 Prozent teurer als in Deutschland.
  • Identische Produkte kosten in Österreich ein Viertel mehr als beim Nachbarn. Sogar österreichische Export-Klassiker wie Manner-Schnitten sind in Deutschland oft günstiger.
  • Einzelne Artikel wie Chips, Kaffeepads oder Eis sind in Österreich teils 70 bis 90 Prozent teurer.
  • Netto-Vergleich: Selbst ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze (in Österreich 10 % bzw. 20 %, in Deutschland 7 % bzw. 19 %) bleiben die Nettopreise in Österreich um rund 22 Prozent höher.

Übrigens: Christine Schneiders eigenes Durchschnittseinkommen als Landwirtschaftsministerin liegt laut „Bild“-Zeitung bei rund 16.500 Euro brutto monatlich (plus Spesen).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
31.08.2026 15:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Außenpolitik
Discounter-Kultur
Deutsche Ministerin: Lebensmittel sind zu günstig
Krone Plus Logo
Vorbild Skandinavien
Wie der Pensionsfonds in Österreich aussehen kann
Krone Plus Logo
Kandidaten im Porträt
Putin-Nachfolge: Wer wird der nächste Kreml-Zar?
Debatte um Überstunden
Polizei testet ab morgen umstrittene Arbeitszeiten
Politischer Islam
Sommergespräch: FPÖ schießt sich auf ÖVP-Chef ein
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine