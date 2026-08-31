Marius darf zum Begräbnis von Zieh-Opa Harald

Zum Abschied im Spital

Der 29-Jährige war im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht noch nicht rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er sitzt derzeit mit Fußfessel in Untersuchungshaft in der Residenz des norwegischen Königspaares, Schloss Skaugum.