Wadenbeinbruch! Judoka Fasching verpasst die WM

Schock für Bernd Fasching: Der Judoka hat sich am Wochenende beim Grand-Slam in Lausanne einen Wadenbeinbruch und eine Knöchelluxation am linken Bein zugezogen.
Der 22-jährige Wiener wurde laut ÖJV-Angaben vom Montag bereits operiert und fällt für die WM im Oktober in Baku aus.
Sein Wiedereinstieg ins Training soll in sechs bis acht Wochen erfolgen.
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