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Um 13 Mrd. US-Dollar

Nvidia plant Übernahme von KI-Firma Hugging Face

Digital
27.08.2026 16:20
Nvidia-Chef Jensen Huang
Nvidia-Chef Jensen Huang(Bild: AFP/JOSH EDELSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Chipkonzern Nvidia will seine Vormachtstellung im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausbauen und plant einem Medienbericht zufolge die milliardenschwere Übernahme der US-Plattform Hugging Face. Der Konzern wolle die wichtige Plattform für quelloffene KI-Modelle für 12,9 Milliarden Dollar (11,05 Milliarden Euro) kaufen, berichtete das Portal „The Information“ unter Berufung auf einen Insider.

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Für den von Jensen Huang geführten Konzern wäre es eine der größten Übernahmen der Firmengeschichte. Weder Nvidia noch Hugging Face waren zunächst für eine Stellungnahme erreichbar.

Zukauf würde Kontrolle über zentrale Stelle für KI-Entwickler bringen
Mit dem Zukauf würde Nvidia die Kontrolle über eine zentrale Anlaufstelle für KI-Entwickler erlangen, während Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic an eigenen Chips arbeiten, um ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Laut „The Information“ macht Hugging Face einen jährlichen Umsatz von 150 Millionen Dollar. Nvidia gehörte bereits zu den Investoren, die Hugging Face 2023 bei einer Finanzierungsrunde mit 4,5 Milliarden Dollar bewerteten.

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Nvidia erzielt dank des KI-Booms Rekordergebnisse. Erst am Mittwoch hatte der Konzern mitgeteilt, seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal auf 96,22 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt zu haben. Für das laufende Quartal stellt er Erlöse von rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht. Zudem baut Nvidia seine Partnerschaft mit Amazon aus und will gemeinsam mit Finanzinvestoren mehr als 500 Milliarden Dollar für den Bau weiterer Rechenzentren mobilisieren.

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