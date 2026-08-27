Nvidia plant Übernahme von KI-Firma Hugging Face

Zukauf würde Kontrolle über zentrale Stelle für KI-Entwickler bringen

Mit dem Zukauf würde Nvidia die Kontrolle über eine zentrale Anlaufstelle für KI-Entwickler erlangen, während Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic an eigenen Chips arbeiten, um ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Laut „The Information“ macht Hugging Face einen jährlichen Umsatz von 150 Millionen Dollar. Nvidia gehörte bereits zu den Investoren, die Hugging Face 2023 bei einer Finanzierungsrunde mit 4,5 Milliarden Dollar bewerteten.