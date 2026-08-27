Pussy-Riot-Aktivistin spionierte für den Kreml

Aufträge sabotiert, Kontakte abgebrochen

Der FSB gab Flores den Decknamen „Harley“. Sie sei beauftragt worden, Dossiers über Kunstschaffende anzulegen und Menschen aus ihrem eigenen Umfeld auszuspionieren, erzählte die Russin „Port“. Der Inlandsgeheimdienst habe wissen wollen, mit wem die Personen Umgang hatten, wer zu ihrer Familie gehörte und welche Schwächen gegen sie ausgenutzt werden könnten. Laut ihrer eigenen Aussage hat die junge Frau diese Aufträge immer wieder sabotiert. So habe sie beispielsweise mit manchen Freundinnen und Freunden absichtlich gestritten, um den Kontakt abzubrechen und dem FSB nichts mehr zu liefern.