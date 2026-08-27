Alvarez? Atletico hat genug und spricht Machtwort

Einen Wechsel zu einem anderen Verein schließt Atletico nicht aus. Alvarez hatte seinen Wunsch während der WM öffentlich gemacht. Zunächst ging es um einen Transfer zu Real Madrid, den Atlético ablehnte. Dann kam Barça ins Spiel. Wegen der Spekulationen um einen Wechsel war der Angreifer am Sonntag im Spiel gegen den FC Villarreal von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. In dieser Woche fehlte der 26-Jährige am Mittwoch und Donnerstag beim Training von Atlético, berichtet die Sportzeitung „Marca“. Offiziell soll der Stürmer sich unwohl fühlen.