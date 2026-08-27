Russland droht mit Angriffen auf britische Ziele

Die Drohungen kommen kurz nach Berichten über Ratcliffes geheimen Moskau-Besuch. Laut dem „Wall Street Journal“ soll der CIA-Chef das russische Vorgehen gegenüber der NATO thematisiert und vor einem möglichen Angriff auf ein NATO-Land gewarnt haben. Als mögliches Szenario wurde demnach etwa ein Cyberangriff oder ein begrenzter Vorstoß in einem baltischen Staat genannt.