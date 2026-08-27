Nach 10 Jahren Pause wieder Generatorenbau in Linz

„Die Anbindung zur Donau macht den Standort Linz zum Juwel“, sagt Holzer. Denn die großen Maschinen können nur per Schiff transportiert werden. Das Niedrigwasser konnte Andritz wortwörtlich „umschiffen“: Durch den Einsatz von speziellen Schiffen konnte das Unternehmen auch während der extrem niedrigen Pegelstände seine großen Anlagen über die Donau exportieren.