Zustellerin hortete Behördenbriefe im Keller

Die 33-Jährige hat im Zeitraum von Dezember 2025 bis Februar 2026 insgesamt 34 Poststücke im Keller des Mehrparteienhauses versteckt, in dem sie wohnt. Darunter waren auch RSa- und RSb-Schreiben von Behörden sowie Retourpost. Daher stand sie nun wegen „dauernder Sachentziehung, Missbrauchs der Amtsgewalt und Urkundenunterdrückung“ vor Gericht.