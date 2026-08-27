Zustellerin hortete Behördenbriefe im Keller

Eine Klagenfurterin, die für die Post als externe Zustellerin tätig war, soll über mehrere Monate hinweg Briefe nicht zugestellt, sondern einfach in ihrem Keller gehortet haben. Nun wurde sie am Landesgericht Klagenfurt verurteilt.
Die 33-Jährige hat im Zeitraum von Dezember 2025 bis Februar 2026 insgesamt 34 Poststücke im Keller des Mehrparteienhauses versteckt, in dem sie wohnt. Darunter waren auch RSa- und RSb-Schreiben von Behörden sowie Retourpost. Daher stand sie nun wegen „dauernder Sachentziehung, Missbrauchs der Amtsgewalt und Urkundenunterdrückung“ vor Gericht.
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