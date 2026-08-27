Wie viel die Bosse der ATX-Unternehmen verdienen

Was verdienen Österreichs Spitzenmanager? Ein Blick auf die Geschäftsberichte der heimischen ATX-Unternehmen zeigt auch für das letzte Jahr steigende Summen. Nur an der Spitze musste ein alter Bekannter Gehaltskürzungen hinnehmen.
Wer in Österreich an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens sitzt, kann mitunter Millionen verdienen. Wie hoch die Summen tatsächlich sind, hat der Interessenverband der Anleger (IVA) in seiner aktuellen Vergütungsstudie erhoben. Untersucht wurden dabei die Bezüge des Vorjahrs von Vorständen und Aufsichtsräten bei 37 Unternehmen, die im Prime Market (ATX) der Wiener Börse gelistet sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.