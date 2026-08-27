Wie viel die Bosse der ATX-Unternehmen verdienen

Wer in Österreich an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens sitzt, kann mitunter Millionen verdienen. Wie hoch die Summen tatsächlich sind, hat der Interessenverband der Anleger (IVA) in seiner aktuellen Vergütungsstudie erhoben. Untersucht wurden dabei die Bezüge des Vorjahrs von Vorständen und Aufsichtsräten bei 37 Unternehmen, die im Prime Market (ATX) der Wiener Börse gelistet sind.