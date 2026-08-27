Tirolerin wurden mehr als 10.000 Euro abgeknöpft

Eine Tirolerin (59) ist offenbar Opfer eines dreisten Anlagebetrugs geworden. Der Frau wurde ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt, doch die Kriminellen forderten dafür eine Gebühr. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.
Den Angaben zufolge war die 59-Jährige davon ausgegangen, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. „Im Zuge der vermeintlichen Geldanlage wurde ihr ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt“, heißt es seitens der Polizei.
Versprochener Gewinn nie ausbezahlt
Als die Außerfernerin schließlich die Auszahlung des angeblich erzielten Gewinns beantragte, kam es jedoch zu einer weiteren Forderung: Für die Auszahlung sollte sie zunächst eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Zu einer Auszahlung des in Aussicht gestellten Gewinnbetrages kam es letztlich nicht.
Die Frau dürfte damit einem klassischen Anlagebetrug zum Opfer gefallen sein. „Es entstand ein Schaden im niederen fünfstelligen Eurobereich“, erklärt die Exekutive. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Falls laufen.
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