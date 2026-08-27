Tirolerin wurden mehr als 10.000 Euro abgeknöpft

Versprochener Gewinn nie ausbezahlt

Als die Außerfernerin schließlich die Auszahlung des angeblich erzielten Gewinns beantragte, kam es jedoch zu einer weiteren Forderung: Für die Auszahlung sollte sie zunächst eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Zu einer Auszahlung des in Aussicht gestellten Gewinnbetrages kam es letztlich nicht.