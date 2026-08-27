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Um 5,6 Milliarden Euro

Lidl-Mutterkonzern Schwarz baut Mega-Rechenzentrum

Digital
27.08.2026 12:07
Der Lidl-Mutterkonzern ist mit der Sparte Schwarz Digits als IT-Dienstleister unterwegs.
Der Lidl-Mutterkonzern ist mit der Sparte Schwarz Digits als IT-Dienstleister unterwegs.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die für ihre Handelskette Lidl bekannte Schwarz-Gruppe will 5,6 Milliarden Euro in den Bau eines Mega-Rechenzentrums im Nordosten Deutschlands investieren. Geplant sei der Aufbau eines Datacenters bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Kapazität von 240 Megawatt (MW) bis 2033, teilte das deutsche Unternehmen am Donnerstag mit.

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„Digitale Souveränität entsteht nicht durch Appelle oder Reden. Sie entsteht durch Handeln, durch verlässliche Infrastruktur und durch praxistaugliche Anwendungen“, sagte der Chef der Schwarz-Gruppe, Gerd Chrzanowski. Im benachbarten deutschen Bundesland Brandenburg baut Schwarz bereits ein ähnlich großes Rechenzentrum. Die Investitionskosten belaufen sich dort auf 11 Milliarden Euro.

Schwarz will europäische Alternative zu US-Cloud-Anbietern stellen
Die Schwarz-Gruppe als Investor ist mit mehr als 600.000 Beschäftigten weltweit insbesondere für ihre Handelsketten bekannt, seit Jahren aber auch mit der Sparte Schwarz Digits als IT-Dienstleister unterwegs. Diese bietet Leistungen wie Cloud-Dienste und Cybersicherheit an.

Im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr machte Digits einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro – ein Wachstum auf Jahressicht von 16 Prozent. Das Plus ging demzufolge wesentlich auf die wachsende Nachfrage nach Cloud-Lösungen zurück.

Schwarz Digits ist insgesamt eine von fünf Sparten der Gruppe, die zuletzt einen Gesamtumsatz von 185,6 Milliarden Euro auswies. Den größten Anteil daran haben nach wie vor Lidl und Kaufland. Die Schwarz-Gruppe sowie die Sparte Digits sitzen bei Heilbronn im südwestdeutschen Baden-Württemberg.

Schwarz will sich als europäische Alternative zu Anbietern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure aufstellen. Das Unternehmen traut sich zu, zum „Hyperscaler“ zu werden. So nennt man Cloud-Anbieter, die weltweit viele Server betreiben, um ihren Kunden in großem Umfang Speicher für Daten, Rechenleistung für Programme, KI und weitere Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Rechenzentren für gesamten Datenverkehr wichtig
Rechen- oder Datenzentren sind dafür unerlässlich. In einem Rechenzentrum stehen große Server und Computer, in denen Daten gespeichert, verarbeitet und verteilt werden. Sie sind nicht nur für große Unternehmen wichtig, die dort ihre Firmendaten speichern, sondern auch für ganz normale Menschen. Jedes Mal, wenn jemand ein Video auf seinem Handy anschaut oder etwa eine Mail schickt, läuft der Datenverkehr über ein solches Rechenzentrum.

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Im Rechenzentrum bei Rostock sollen die Kapazitäten zunächst einmal für den Bedarf der Schwarz-Gruppe selbst genutzt werden – also für Daten aus Liefer- und Bestellprozessen, Bezahlvorgängen und Kundenbindungsprogrammen. Gleichzeitig „würde das Rechenzentrum die weitere Entwicklung und Skalierung souveräner IT-Lösungen stärken“, hieß es in einer Pressemitteilung. Bis 2045 könnte das Datenzentrum demnach auf eine Anschlussleistung von einem Gigawatt (GW) ausgebaut werden.

Obwohl Rechenzentren für die Digitalisierung der Wirtschaft wichtig sind, ist ihr Aufbau nicht unumstritten. In den USA gibt es etwa kurz vor den Midterms in einigen Bundesstaaten riesigen Streit – wegen Lärms und des großen Strom- und Wasserverbrauchs für die KI-Fabriken. Auch in Österreich sorgt der Bau von Rechenzentren aktuell für Diskussionen.

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