Krypto-Milliardär Blumer heiratet auf Sardinien

Feierlichkeiten haben bereits begonnen

Die Feierlichkeiten rund um die Hochzeit haben bereits begonnen. Zum Auftakt fand in einem Luxushotel in der Region Gallura eine sogenannte Gala Night statt. Anschließend besuchten die beiden gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden ein exklusives Konzert der Sängerin Katy Perry. In den kommenden Tagen sind im Rahmen der Feierlichkeiten weitere Auftritte internationaler und italienischer Stars geplant, darunter Coldplay und Laura Pausini.