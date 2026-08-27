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Krypto-Milliardär Blumer heiratet auf Sardinien

Digital
27.08.2026 11:47
Blumer ist Mitgründer der Kryptobörse Bullish.
Blumer ist Mitgründer der Kryptobörse Bullish.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italien ist erneut Schauplatz einer aufwendig inszenierten Promi-Hochzeit: Anfang September wollen der amerikanische Krypto-Unternehmer und Milliardär Brendan Blumer und der Italiener Salvatore Spano auf Sardinien heiraten. Für das Paar hat die Insel eine besondere Bedeutung.

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Spano stammt aus Olbia an der Costa Smeralda, wo er in einer Luxus-Boutique arbeitete und Blumer erstmals traf. Erst vor Kurzem hat der Amerikaner an der Costa Smeralda eine Luxusvilla im Wert von rund 160 Millionen Euro erworben, wie die italienische Tageszeitung „La Stampa“ berichtete.

Feierlichkeiten haben bereits begonnen
Die Feierlichkeiten rund um die Hochzeit haben bereits begonnen. Zum Auftakt fand in einem Luxushotel in der Region Gallura eine sogenannte Gala Night statt. Anschließend besuchten die beiden gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden ein exklusives Konzert der Sängerin Katy Perry. In den kommenden Tagen sind im Rahmen der Feierlichkeiten weitere Auftritte internationaler und italienischer Stars geplant, darunter Coldplay und Laura Pausini.

  Für den 4. September ist eine weitere große Feier an Bord der Fähre „Agata“ geplant. Das Schiff liegt derzeit im Hafen von Olbia und wird für die Feierlichkeiten vorbereitet. An Bord soll eine Bühne für Auftritte von Lady Gaga und Coldplay entstehen. Für das Brautpaar und seine Gäste sollen zudem mehrere Restaurants italienische Spezialitäten anbieten.

  Am folgenden Tag, dem 5. September, wird die eigentliche Hochzeit stattfinden. Das Festessen ist in San Pantaleo geplant, einem kleinen Ort im Hinterland der Costa Smeralda. Für die Hochzeitsgesellschaft sollen dort Geschäfte und Restaurants exklusiv reserviert werden. Für die musikalische Begleitung wird ein Auftritt der italienischen Sängerin Giorgia sorgen.

Italien zieht seit Jahren prominente Paare aus aller Welt an
Die Hochzeit dürfte damit zu einem der aufwendigsten privaten Ereignisse des Jahres auf Sardinien werden. Die Region Gallura mit der Costa Smeralda gilt seit Jahrzehnten als bevorzugtes Reiseziel internationaler Prominenter, Unternehmer und Mitglieder des weltweiten Jetsets. Luxushotels, exklusive Restaurants, Jachthäfen und die Landschaft entlang der Küste machen Sardinien zu einem beliebten Schauplatz für besonders aufwendige Hochzeiten und private Feiern.

Italien zieht seit Jahren prominente Paare aus aller Welt an, die sich für ihre Hochzeiten spektakuläre Schauplätze aussuchen. Zu den bekannten Beispielen zählen Kim Kardashian und Kanye West, George Clooney und Amal Alamuddin sowie Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Im Juni gaben einander auch Popstar Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner bei einer mehrtägigen Feier auf Sizilien das Ja-Wort.

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