Unehelicher Sex! Bali-Tourist wurde festgenommen

Tourist hat Glück im Unglück

Nach einem mehrstündigen Saufgelage soll es am Samstag zu dem Vorfall in einer Einfahrt gekommen sein. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu sehen, wie Aspinall mit der Dame zu sehen. Wenig später sinken die beiden zu Boden und haben Sex – sie versuchen es zumindest. Auch eine aufgeregte Bewohnerin kann das Paar nicht vertreiben: Ihre Rufe, sofort aufzuhören, verhallen wirkungslos.