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Treffen Sie die Stars

Die PlusCity lädt zum Geburtstag mit Promi-Faktor

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27.08.2026 15:00
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Die Star-Treffs locken immer die Massen in die PlusCity
Die Star-Treffs locken immer die Massen in die PlusCity(Bild: © Horst Einöder/ Flashpictures)
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Von Sponsoring

Anfang September feiert die PlusCity wieder eine große Geburtstagsparty mit prominenten Gästen: Unter anderem haben sich Songcontest-Teilnehmer Cosmo, ÖFB-Kicker Michael Gregoritsch und Top-Model Nadine Mirada angekündigt – und für jeweils 1x2 Personen gibt’s ein exklusives Treffen mit den Promis zu gewinnen! Gleich hier mitspielen!

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Von 3. bis 6. September ist jeder Gast in der PlusCity gleichzeitig auch ein Party-Gast, denn der Einkaufstempel in Pasching (OÖ) feiert wie alle Jahre eine große Geburtstags-Sause. Da warten nicht nur viele Gutscheinaktionen und Gewinnspiele, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Ab 3. September ist Nadine Mirada Star-Gast bei den Fashion Shows, bei denen man sich gleich fürs nächste Shopping-Erlebnis inspirieren lassen kann. Doch der Höhepunkt der Geburtstagsfeier wartet am 4. September…

ESC-Teilnehmer Cosmo tritt auf und bleibt für Autogramme
ESC-Teilnehmer Cosmo tritt auf und bleibt für Autogramme(Bild: Imre Antal)
Top-Model Nadine Mirada sorgt für Glam-Faktor im Einkaufszentrum
Top-Model Nadine Mirada sorgt für Glam-Faktor im Einkaufszentrum(Bild: Bazzoka Creative GmbH)
Michael Gregoritsch ist am 4.9. mit dabei
Michael Gregoritsch ist am 4.9. mit dabei(Bild: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger)

Für jeden Fan der richtige Star dabei! 
Fußball- und Sport-Fans aufgepasst! Am 4. September gibt’s um 18 Uhr nicht nur eine Talkrunde mit Moderatorin Alina Zellhofer und Sportexperte Roman Mählich, sondern auch Nationalteamspieler Michael Gregoritsch ist in der Runde mit dabei und bleibt für Fotos und Autogramme. Um 19.30 Uhr folgen dann Auftritt und Autogrammstunde von und mit ESC-Teilnehmer Cosmo. Und auch Top-Model Nadine Mirada wird am 4. September dabei sein. Mit allen drei Promis verlosen wir je 1x2 Plätze für ein exklusives Meet & Greet.

Einfach im untenstehenden Formular Lieblings-Star wählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Eine Teilnahme ist bis Dienstag, 1. September, 9 Uhr möglich.

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