Die PlusCity lädt zum Geburtstag mit Promi-Faktor

Für jeden Fan der richtige Star dabei!

Fußball- und Sport-Fans aufgepasst! Am 4. September gibt’s um 18 Uhr nicht nur eine Talkrunde mit Moderatorin Alina Zellhofer und Sportexperte Roman Mählich, sondern auch Nationalteamspieler Michael Gregoritsch ist in der Runde mit dabei und bleibt für Fotos und Autogramme. Um 19.30 Uhr folgen dann Auftritt und Autogrammstunde von und mit ESC-Teilnehmer Cosmo. Und auch Top-Model Nadine Mirada wird am 4. September dabei sein. Mit allen drei Promis verlosen wir je 1x2 Plätze für ein exklusives Meet & Greet.