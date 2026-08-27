TU Graz: „Bahnbrechender“ Gleis-Prüfstand eröffnet

Vier Millionen Euro für einzigartiges Labor

Ein Blick in das hochmoderne Prüflabor bestätigt das: Der fünf Meter lange, 3,5 Meter breite und 1,8 Meter tiefe Oberbausimulator bildet das Herzstück der Forschungsstätte. Hier können ab sofort nicht nur einzelne Komponenten von Gleisen getestet werden, sondern das Gesamtsystem Schiene, noch bevor eine aufwendige Prüfung im laufenden Bahnbetrieb erfolgt. So können etwa Entwicklungszyklen verkürzt und Grundlagen für leistungsfähigere und langlebigere Fahrwegsysteme geschaffen werden. Vollständige Eisenbahn-Fahrwegsysteme können hier also auf ihre Belastbarkeit und Haltbarkeit während des simulierten Realbetriebs geprüft werden – von Schiene und Schwelle über Schotter und Unterbau bis in den Untergrund.