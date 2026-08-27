DNA-Ergebnis von Wal „Timmy“ sorgt für Verwirrung

Probe lagerte tagelang in vergessener Tasche

Das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns teilte mit, dass mehrere voneinander unabhängige Indizien mit hoher Plausibilität dafür sprächen, dass der angespülte Wal „Timmy“ sei. Es nannte etwa die Größe und Art des Wals und den am Tier befestigten Satellitentracker als Beispiele. Eine Erklärung könnte sein, dass die Tierärztin Tönnis die am 1. Mai entnommene Probe laut eigener Aussage mehrere Tage lang in einer Tasche vergessen hatte, bevor sie sie dann am 5. Mai einfror. Eine der beiden Proben war zudem in Formalin eingelegt, einer wässrigen Lösung des Fixiermittels Formaldehyd, das bei Raumtemperatur zu einem Abbau von DNA führt. Geschädigte DNA kann Abgleiche stark verfälschen.