Großeinsatz bei Berlin
Schülerin (18) tot – auch Helfer (30) umgebracht
Großeinsatz an einer Schule im deutschen Brandenburg: Bei einer Gewalttat in Gosen-Neu Zittau sind zwei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelt es sich um eine 18-jährige Schülerin und einen 30-jährigen Mann. Die Polizei nahm daraufhin einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Noch sind die Hintergründe der Tat unklar.
Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf dem Campus der Docemus-Privatschule in der Gemeinde Gosen-Neu Zittau, direkt an der Berliner Landesgrenze. Laut der „Märkischen Allgemeinen“ wurden die Einsatzkräfte gegen 13.45 Uhr alarmiert. Zuvor waren mehrere Notrufe eingegangen.
30-Jähriger starb bei Rettungsversuch
Bei der getöteten Frau soll es sich um eine 18-jährige Schülerin der Sekundarschule handeln. Der 30-jährige Mann soll laut „Märkischer Allgemeiner“ ums Leben gekommen sein, als er versuchte, den mutmaßlichen Täter aufzuhalten.
Beim festgenommenen Tatverdächtigen soll es sich laut den vorliegenden Informationen um den 19-jährigen Ex-Freund der getöteten Schülerin handeln. Ob er derzeit die Schule besucht oder dort früher Schüler war, ist bislang unklar. Nach Informationen der „Märkischen Onlinezeitung“ soll es sich jedoch um einen Messerangriff gehandelt haben. Die Polizei hat sich zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf bisher nicht geäußert.
Motiv noch unklar
Die „Bild“ berichtet unter Berufung auf die Polizei ebenfalls von einer Gewalttat und der Festnahme des Tatverdächtigen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.
Medienberichten zufolge wurde zudem ein Rettungshubschrauber angefordert. Das Motiv und der genaue Ablauf der Tat sind bislang nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.