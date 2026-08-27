Schülerin (18) tot – auch Helfer (30) umgebracht



Beim festgenommenen Tatverdächtigen soll es sich laut den vorliegenden Informationen um den 19-jährigen Ex-Freund der getöteten Schülerin handeln. Ob er derzeit die Schule besucht oder dort früher Schüler war, ist bislang unklar. Nach Informationen der „Märkischen Onlinezeitung“ soll es sich jedoch um einen Messerangriff gehandelt haben. Die Polizei hat sich zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf bisher nicht geäußert.