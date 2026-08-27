Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cybercrime Report

Online-Betrüger halten Ermittler weiter auf Trab

Digital
27.08.2026 13:21
Den Löwenanteil der Delikte macht weiterhin Online-Betrug aus.
Den Löwenanteil der Delikte macht weiterhin Online-Betrug aus.(Bild: nateejindakum - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Cybercrime in Österreich bleibt mit 63.459 Anzeigen weiter auf hohem Niveau: Während Internetbetrug leicht zurückging und bei Erpressungen im Internet ein deutliches Minus verzeichnet wurde, nahmen Cyberangriffe im engeren Sinn zu. Das geht aus dem am Donnerstag in Wien präsentierten Cybercrime-Report 2025 hervor. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine zentrale Herausforderung bleibe dabei die kontinuierlich steigende Menge an Daten, sagte Klaus Mits vom Cybercrime-Center (C4) des Bundeskriminalamts. Bei Angriffen gegen Informations- und Kommunikationssysteme (Cybercrime im engeren Sinn) gab es demnach einen Anstieg der Anzeigen um 8,6 Prozent. Die Zahl stieg von 20.246 Fällen 2024 auf 21.988 im vergangenen Jahr.

Gleichzeitig wurden mehr Straftaten geklärt. Die Polizei verzeichnet hier eine Steigerung von 3293 (2024) auf 4026 in 2025. Geht es nach Mits, ist dieser Anstieg auch auf Präventionsarbeit zurückzuführen.

Betrüger halten Ermittler weiter auf Trab
Den Löwenanteil der Delikte macht weiterhin Online-Betrug aus. Nahezu die Hälfte der Straftaten entfalle darauf. Insgesamt registrierte das Bundeskriminalamt 31.001 Fälle, was zwar einem Rückgang um 2,4 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht, jedoch sei Betrug dennoch weiterhin das zahlenmäßig häufigste Delikt.

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der angezeigten Cybercrime-Straftaten in Österreich von 2018 bis 2025. Die Zahlen steigen von 19.627 im Jahr 2018 auf 63.459 im Jahr 2025. Der höchste Wert wird 2023 mit 65.864 Fällen erreicht. Quelle: BMI.

Mits hob vor allem komplexe Formen des Investitionsbetruges hervor – speziell den Cyber-Trading-Fraud. Die Schadenssumme lag 2025 bei rund 120 Millionen Euro. Hier setze sich auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Erstellung von betrügerischem Content sowie von Deepfakes sowie zur Automatisierung und Professionalisierung komplexer Betrugsmodelle fort.

Deepfakes im Trend
KI sowie Deepfakes seien jedoch auch im Bereich des Cybermobbings eine wachsende Herausforderung für die Ermittler. „Wir sehen einen Anstieg im Bereich des Cybermobbings mit diesen Deepfake-Nacktaufnahmen“, erklärte Martin Grasel, Ermittlungsleiter im C4. Zunahmen verzeichnen die Kriminalisten auch bei Cybercrime im erweiterten Sinn wie Suchtmittelhandel über das Internet oder gefährlicher Drohung im virtuellen Raum.

Lesen Sie auch:
Künstliche Intelligenz wird inzwischen für viele Betrugsmaschen missbraucht.
Krone Plus Logo
Vom FBI empfohlen
So schützen Sie Ihre Familie vor KI-Betrugsmaschen
19.08.2026
Krone Plus Logo
„Es ist typisch, ...“
Witwe verlor Million, glaubt aber weiter Betrügern
07.07.2026
Krone Plus Logo
Vorsicht, Falle!
So schützen Sie sich vor Betrug beim Urlaubbuchen
05.05.2026

Bei Erpressungen sieht die Polizei hingegen einen klaren Rückgang um 18,8 Prozent auf 2380 Fälle. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 1,8 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent. Neben Massenerpressungsmails wie im Falle von Swatting spiele insbesondere Sextortion im Internet eine wesentliche Rolle. Hier gebe es keine spezifische Klientel: „Es sind alle Gruppen gleichermaßen betroffen: Vom Arzt über den Priester bis hin zum Architekten“, sagte Mits. Organisierte Tätergruppen seien in diesem Deliktfeld auch weiterhin überregional und international aktiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
27.08.2026 13:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

KI als Gefahr?
Ethiker warnt: „Viel Zeit bleibt uns nicht mehr“
Krone Plus Logo
Panzerschutz „Arena-M“
So überwältigt Kiew Putins Hightech-Drohnenabwehr
Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng will mit seinem Android „IRON“ mit Teslas kommendem ...
Android „IRON“
Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter
Chinas Robo-Olympiade
Humanoider Roboter knackte Usain Bolts Weltrekord
Ab 2028 werden Gamer im Elektronikmarkt keine neuen Playstation-Spiele mehr kaufen können, Sony ...
Krone Plus Logo
Machtverschiebung
Ende der PlayStation-Discs: Was Gamern jetzt blüht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
165.543 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.696 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Champions League
Historische Aufholjagd! LASK spielt Königsklasse
101.533 mal gelesen
Jubel bei den Linzern nach einem historischen Europacup-Abend.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1892 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
871 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
849 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Mehr Digital
Cybercrime Report
Online-Betrüger halten Ermittler weiter auf Trab
Um 5,6 Milliarden Euro
Lidl-Mutterkonzern Schwarz baut Mega-Rechenzentrum
Mehrtägiges Spektakel
Krypto-Milliardär Blumer heiratet auf Sardinien
126 Prozent Gewinnplus
Nvidia übertrifft hohe Erwartungen der Wall Street
Unkritisch
Mehrheit gegen KI-Verbot an Schulen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf