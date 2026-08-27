Online-Betrüger halten Ermittler weiter auf Trab

Cybercrime in Österreich bleibt mit 63.459 Anzeigen weiter auf hohem Niveau: Während Internetbetrug leicht zurückging und bei Erpressungen im Internet ein deutliches Minus verzeichnet wurde, nahmen Cyberangriffe im engeren Sinn zu. Das geht aus dem am Donnerstag in Wien präsentierten Cybercrime-Report 2025 hervor.
Eine zentrale Herausforderung bleibe dabei die kontinuierlich steigende Menge an Daten, sagte Klaus Mits vom Cybercrime-Center (C4) des Bundeskriminalamts. Bei Angriffen gegen Informations- und Kommunikationssysteme (Cybercrime im engeren Sinn) gab es demnach einen Anstieg der Anzeigen um 8,6 Prozent. Die Zahl stieg von 20.246 Fällen 2024 auf 21.988 im vergangenen Jahr.
Gleichzeitig wurden mehr Straftaten geklärt. Die Polizei verzeichnet hier eine Steigerung von 3293 (2024) auf 4026 in 2025. Geht es nach Mits, ist dieser Anstieg auch auf Präventionsarbeit zurückzuführen.
Betrüger halten Ermittler weiter auf Trab
Den Löwenanteil der Delikte macht weiterhin Online-Betrug aus. Nahezu die Hälfte der Straftaten entfalle darauf. Insgesamt registrierte das Bundeskriminalamt 31.001 Fälle, was zwar einem Rückgang um 2,4 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht, jedoch sei Betrug dennoch weiterhin das zahlenmäßig häufigste Delikt.
Mits hob vor allem komplexe Formen des Investitionsbetruges hervor – speziell den Cyber-Trading-Fraud. Die Schadenssumme lag 2025 bei rund 120 Millionen Euro. Hier setze sich auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Erstellung von betrügerischem Content sowie von Deepfakes sowie zur Automatisierung und Professionalisierung komplexer Betrugsmodelle fort.
Deepfakes im Trend
KI sowie Deepfakes seien jedoch auch im Bereich des Cybermobbings eine wachsende Herausforderung für die Ermittler. „Wir sehen einen Anstieg im Bereich des Cybermobbings mit diesen Deepfake-Nacktaufnahmen“, erklärte Martin Grasel, Ermittlungsleiter im C4. Zunahmen verzeichnen die Kriminalisten auch bei Cybercrime im erweiterten Sinn wie Suchtmittelhandel über das Internet oder gefährlicher Drohung im virtuellen Raum.
Bei Erpressungen sieht die Polizei hingegen einen klaren Rückgang um 18,8 Prozent auf 2380 Fälle. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 1,8 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent. Neben Massenerpressungsmails wie im Falle von Swatting spiele insbesondere Sextortion im Internet eine wesentliche Rolle. Hier gebe es keine spezifische Klientel: „Es sind alle Gruppen gleichermaßen betroffen: Vom Arzt über den Priester bis hin zum Architekten“, sagte Mits. Organisierte Tätergruppen seien in diesem Deliktfeld auch weiterhin überregional und international aktiv.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.