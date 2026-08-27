Online-Betrüger halten Ermittler weiter auf Trab

Bei Erpressungen sieht die Polizei hingegen einen klaren Rückgang um 18,8 Prozent auf 2380 Fälle. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 1,8 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent. Neben Massenerpressungsmails wie im Falle von Swatting spiele insbesondere Sextortion im Internet eine wesentliche Rolle. Hier gebe es keine spezifische Klientel: „Es sind alle Gruppen gleichermaßen betroffen: Vom Arzt über den Priester bis hin zum Architekten“, sagte Mits. Organisierte Tätergruppen seien in diesem Deliktfeld auch weiterhin überregional und international aktiv.