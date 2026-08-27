Sie ist die Tochter einer ManUnited-Legende

Richtig, der kann nur Scholes heißen. Ja, Alicia Scholes ist die Nachfahrin von Paul Scholes, des legendären Mittelfeld-Turbos von Manchester United und der der englischen Nationalmannschaft in den 90er- und 00er-Jahren. Während er, inzwischen 51 Jahre jung, im Fußball zum Weltstar avancierte, versuchte sich Tochter Alicia eine Zeitlang im Netball. Ganz aktuell sorgt sie aber auf Instagram für Furore. Etwa mit einem Bikini-Foto, in Rahmen dessen sie auf ihre noch recht frischen Narben nach einer Operation verweist. Die Operation hatte sie einst zwar öffentlich gemacht, den Grund aber nicht wirklich. Die Fans sind vom aktuellen Bild trotzdem begeistert – und quittieren es mit haufenweise Genesungswünschen: