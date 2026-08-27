Sie ist die Tochter einer ManUnited-Legende

Sie ist die Tochter einer absoluten Legende, eines Doppel-Champions-League-Siegers, eines elffachen (!) englischen Meisters. Ihr Vorname ist Alicia. Erraten Sie aufgrund des Bildes ganz rechts auch Ihren Nachnamen?
Richtig, der kann nur Scholes heißen. Ja, Alicia Scholes ist die Nachfahrin von Paul Scholes, des legendären Mittelfeld-Turbos von Manchester United und der der englischen Nationalmannschaft in den 90er- und 00er-Jahren. Während er, inzwischen 51 Jahre jung, im Fußball zum Weltstar avancierte, versuchte sich Tochter Alicia eine Zeitlang im Netball. Ganz aktuell sorgt sie aber auf Instagram für Furore. Etwa mit einem Bikini-Foto, in Rahmen dessen sie auf ihre noch recht frischen Narben nach einer Operation verweist. Die Operation hatte sie einst zwar öffentlich gemacht, den Grund aber nicht wirklich. Die Fans sind vom aktuellen Bild trotzdem begeistert – und quittieren es mit haufenweise Genesungswünschen:
Und sonst? Gibt‘s auf Alicias Insta-Kanal alles Mögliche: Alicia beim Workout, Alicia beim Abhängen mit Freundinnen, Alicia beim Präsentieren einer Gesichtsmaske und besonders gern Alicia beim Posen. Ein Streifzug:
Papa Paul hat legt den Fokus derweil doch etwas stärker auf sein Privatleben. Seinen Job als TV-Experte bei TNT Sports gab er 2025 auf, um mehr für seinen autistischen Sohn zu haben. Auf Instagram beglückt er seine 1,2 Millionen Follower aber doch halbwegs regelmäßig – etwa mit Auszügen aus seinen Auftritten bei Podcasts.
Oder mit Eindrücken von seinen Ausflügen in die Golf-Szene.
Es scheint ihm gut zu gehen. Und seiner Tochter offenbar auch.
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