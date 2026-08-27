Fans sicher: Todesfluch lastet auf „Kevin“-Film

Andere Fans veröffentlichten Screenshots aller drei Schauspieler, wie sie im Film zu sehen waren. Und hunderte weitere Nutzer äußerten ähnliche Gedanken. „Ich weiß nicht einmal, ob ich den Film noch über mich bringe“, kommentierte ein anderer einen Beitrag über die für viele zur Weihnachtstradition gewordene Wiederholung des Films.