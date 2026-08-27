Fans sicher: Todesfluch lastet auf „Kevin“-Film

Auf den Stars von „Kevin – Allein in New York“ lastet in diesem Jahr ein Todesfluch! Davon sind zumindest viele Fans der Fortsetzung des Kult-Films „Kevin allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin inzwischen überzeugt. Denn Tim Curry ist bereits der dritte Star, der 2026 gestorben ist.
Der beliebte britische Schauspieler, der in dem Blockbuster-Sequel von 1992 den Concierge Mr. Hector im Plaza Hotel spielte, starb diese Woche im Alter von 80 Jahren.
Fans mussten schon um O‘Hara trauern
Die traurige Nachricht kam nur gut einen Monat nach dem Tod von Brenda Fricker, die im Film die „Taubenfrau“ spielte – sowie acht Monate nach dem Tod von Catherine O’Hara, die als Kate McCallister die Mutter der Familie verkörperte.
In den sozialen Medien wiesen Nutzer auf die auffällige Serie von Todesfällen hin. „Das nächste Wiedersehen mit ,Kevin - Allein in New York‘ zu Weihnachten wird WIRKLICH traurig sein, oder?“, schrieb ein Fan in einem viral gegangenen Beitrag auf X.
Andere Fans veröffentlichten Screenshots aller drei Schauspieler, wie sie im Film zu sehen waren. Und hunderte weitere Nutzer äußerten ähnliche Gedanken. „Ich weiß nicht einmal, ob ich den Film noch über mich bringe“, kommentierte ein anderer einen Beitrag über die für viele zur Weihnachtstradition gewordene Wiederholung des Films.
„Seid gewarnt!“
Auch US-Präsident Donald Trump, der in einer kurzen Szene des Films zu sehen ist, wurde von einigen Nutzern ins Spiel gebracht. „Alle anderen, die in diesem Film zu sehen waren: SEID GEWARNT“, schrieb ein Nutzer und postete dazu einen Screenshot von Trumps Auftritt im Film.
Curry, der als Dr. Frank N. Furter im Kultfilm „The Rocky Horror Picture Show“ in Hollywood seinen Durchbruch feierte, starb am Dienstag in seinem Haus in Los Angeles. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Curry hatte jedoch seit mehr als einem Jahrzehnt mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2012 erlitt er einen Schlaganfall, infolgedessen er nicht mehr gehen konnte.
O’Hara, eine Ikone der Kinoleinwand und zugleich eine Wegbereiterin und feste Größe des Comedy-Genres, starb im Jänner im Alter von 71 Jahren. Fricker, eine irische Oscarpreisträgerin, starb am 16. Juli im Alter von 81 Jahren. Trauernde Fans erinnerten außerdem an John Heard, der in den Filmen Kevins Vater Peter spielte. Heard starb bereits im Juli 2017 im Alter von 71 Jahren.
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