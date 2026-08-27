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Radkrone: Eibiswald

Die radverrückteste Gemeinde von Österreich

Radkrone
27.08.2026 11:00
Hier treten sie voller Leidenschaft in die Pedale.
Hier treten sie voller Leidenschaft in die Pedale.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Direkt an der slowenischen Grenze, zwischen Soboth und Radlpass, liegt mit Eibiswald (Steiermark) eine der wohl radverrücktesten Gemeinden Österreichs. Hier wird Radfahren nicht nur touristisch beworben – es wird gelebt.

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Wer durch Eibiswald fährt, merkt schnell: Das Fahrrad gehört hier zum Ortsbild. „Ja, wir sind schon etwas radverrückt“, lächelt Andreas Thürschweller, Bürgermeister der Radsport-Gemeinde, der natürlich selbst regelmäßig im Sattel sitzt. „Wir wollten von Anfang an Strecken für jedermann schaffen“, so der Gemeindechef und heute umfasst das Eibiswalder Radwegenetz 1500 Kilometer mit 35.000 Höhenmeter.

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