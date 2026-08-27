Die radverrückteste Gemeinde von Österreich

Wer durch Eibiswald fährt, merkt schnell: Das Fahrrad gehört hier zum Ortsbild. „Ja, wir sind schon etwas radverrückt“, lächelt Andreas Thürschweller, Bürgermeister der Radsport-Gemeinde, der natürlich selbst regelmäßig im Sattel sitzt. „Wir wollten von Anfang an Strecken für jedermann schaffen“, so der Gemeindechef und heute umfasst das Eibiswalder Radwegenetz 1500 Kilometer mit 35.000 Höhenmeter.