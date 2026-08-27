Die radverrückteste Gemeinde von Österreich

Direkt an der slowenischen Grenze, zwischen Soboth und Radlpass, liegt mit Eibiswald (Steiermark) eine der wohl radverrücktesten Gemeinden Österreichs. Hier wird Radfahren nicht nur touristisch beworben – es wird gelebt.
Wer durch Eibiswald fährt, merkt schnell: Das Fahrrad gehört hier zum Ortsbild. „Ja, wir sind schon etwas radverrückt“, lächelt Andreas Thürschweller, Bürgermeister der Radsport-Gemeinde, der natürlich selbst regelmäßig im Sattel sitzt. „Wir wollten von Anfang an Strecken für jedermann schaffen“, so der Gemeindechef und heute umfasst das Eibiswalder Radwegenetz 1500 Kilometer mit 35.000 Höhenmeter.
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