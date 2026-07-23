Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schädling am Vormarsch

Italien: Japankäfer fressen Weinberge kahl

Ausland
23.07.2026 12:49
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Seit seinem ersten Auftauchen vor mehr als zehn Jahren hat sich der invasive Japankäfer in Italien – aber auch in anderen europäischen Ländern – ausgebreitet. Der äußerst gefräßige Schädling, der stark an den Maikäfer erinnert, bereitet derzeit italienischen Weinbauern große Sorgen. Denn im Aostatal fressen die Japankäfer die Rebstöcke kahl.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Heuer ist die Population des Insekts in Italien explosionsartig angestiegen. Das bedeutet noch mehr Hunger nach frischen Blättern, Blüten und Früchten. Viele betroffene Winzer finden nach dem Befall nur noch unreife Weintrauben an ihren Pflanzen. Die Verzweiflung ist groß, denn der Popillia japonica hat keine natürlichen Fressfeinde. Die Bekämpfung ist wegen der im Boden abgelegten Eier schwierig.

An diesen Merkmalen kann man den Japankäfer erkennen.
An diesen Merkmalen kann man den Japankäfer erkennen.(Bild: Land Tirol/Lanbach)

Einzig wirksam sind bisher Pheromonfallen, eine Langzeitlösung ist bisher nicht gefunden. Die Europäische Union führt den Japankäfer als „prioritären Quarantäneschädling“, daher ist ein Fund auch meldepflichtig. Im Vorjahr wurden erste Exemplare aus Österreich gemeldet. Ende Juli 2025 tauchte in einem Privatgarten in Hörbranz (Vorarlberg) ein Käfer mit metallisch-grün schillerndem Korpus auf, die Flügel schimmerten kupferfarben im Licht.

So eine massive Invasion der Japankäfer hat Italien noch nicht erlebt.
So eine massive Invasion der Japankäfer hat Italien noch nicht erlebt.(Bild: Screenshot kameraOne)

Zunächst vermutete man, dass es sich dabei um einen Mai-, Juni- oder um einen Kleinen Julikäfer handelt – auch ein Gartenlaubkäfer hätte es sein können. Doch die aufmerksame Gartenbesitzerin, die den Fund gemeldet hatte, war zu Recht misstrauisch. Im Zuge des amtlichen Überwachungsprogramms konnte im September des Vorjahres eine Einschleppung nach Tirol aufgedeckt werden.

Lesen Sie auch:
Der Japankäfer mit seinen typischen Haarbüschel an den Seiten und am Hinterteil. 
Krone Plus Logo
Invasive Art
Japankäfer: Exotischer Import mit großem Appetit
12.07.2026
In Tirol nachgewiesen
Warum Käfer aus fernem Japan für Aufregung sorgt
30.09.2025

Trockenheit hilft im Kampf gegen den Schädling
In den benachbarten Ländern Slowenien, Italien, Deutschland und der Schweiz hatte sich der Schädling zuvor schon festgesetzt. In Österreich ist es bisher nur zu diesen beiden Sichtungen gekommen. Vor Kurzem haben Schweizer Experten eine positive Bilanz zu den Bekämpfungsmaßnahmen in der Eidgenossenschaft gezogen. Die Ausbreitung des Japankäfers konnte erheblich gebremst werden. Dabei dürfte auch die große Trockenheit, die Europa derzeit im Griff hält und ebenfalls eine Plage für die Landwirtschaft ist, eine große Rolle gespielt haben. Denn die Larven benötigen ausreichend Feuchtigkeit, um sich zu entwickeln.

Experte: „Ganz ausrotten lässt er sich wohl nicht mehr“
Christoph Böbner vom Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung, weiß aber, dass der Käfer gekommen ist, um zu bleiben. „Ganz ausrotten lässt sich der Japankäfer wohl nicht mehr. Ziel ist es nun, seine Ausbreitung möglichst zu bremsen und Zeit für neue Bekämpfungsmethoden zu gewinnen“, erklärte er vor wenigen Tagen in einem Bericht des Schweizer Rundfunks.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.07.2026 12:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf