Traumrunde zwischen Dachstein und Hallstätter See

Gerade in Zeiten, in denen andernorts über Sperren, Haftungsfragen und Nutzungskonflikte diskutiert wird, ist das ein wichtiger Faktor. Denn am Ende lebt eine Region wie diese nicht nur von ihren Bergen und Seen. Entscheidend ist auch, ob man sie auf dem Rad tatsächlich erleben darf.

Für alle zehn Etappen des BergeSeen E-Trails reichte die Zeit diesmal nicht. Aber vielleicht ist genau das die beste Werbung für diese großartige Route: Schon ein einziger Tag zeigt, wie abwechslungsreich das Salzkammergut für Mountainbiker sein kann.