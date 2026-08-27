Schlechte Laune? Was Yamal bei Barca aktuell wurmt

Gerade bei Balde wird der Weg dorthin vermutlich aber vorerst nicht weiter über den FC Barcelona führen. Cheftrainer Hansi Flick hatte ihn vor dem Auswärtsspiel gegen Elche sogar aus dem Kader gestrichen – weil er glaubte, „dass Balde nicht wirklich bei der Sache ist“. Das stellt Balde anders dar. Er habe noch unter der Woche den Klub sehr wohl von seinem Wunsch in Kenntnis gesetzt, bleiben zu wollen. Vielleicht kann Lamine Yamal ja noch ein gutes Wort für ihn einlegen.