Extremes Hobby
97-Jährige ist älteste „Wing Walkerin“ der Welt
Betty Bromage erlitt im Vorjahr einen Schlaganfall. Doch die 97-jährige Britin will deswegen noch lange nicht kürzertreten, sondern weiterhin ihrem Hobby nachgehen. Dabei handelt es sich aber keineswegs um Backen, Kochen, Stricken oder Tanzen. Bromage ist „Wing Walkerin“ und hat erst kürzlich einen neuen Weltrekord aufgestellt.
„Wing Walking“ ist eine spektakuläre Form der Luftakrobatik, bei der eine Person während des Fluges auf den Tragflächen eines Flugzeugs steht, kniet oder verschiedene Posen macht. Meist kommen dafür historische Doppeldecker zum Einsatz, die speziell für diese Vorführungen umgebaut werden. Der sogenannte Wing Walker ist mit einem Sicherheitsgeschirr an einer Halterung auf der Tragfläche befestigt und muss Geschwindigkeiten von ca. 150 bis 220 km/h aushalten.
Während allein die Vorstellung darüber vielen jüngeren Menschen bereits Schweißausbrüche beschert, fühlt sich die 97-Jährige aus der südwestenglischen Stadt Cheltenham am wohlsten, wenn sie kopfüber über Felder und Siedlungen fliegt. Gegenüber dem Nachrichtensender BBC meinte die Pensionistin kürzlich: „Mir wäre es sonst langweilig. Ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht gut sehen und das nervt mich. Also will ich Dinge tun, die ich kann.“
Zwei Einträge im Guiness-Buch der Weltrekorde
Und wie sie es kann! Bereits zum zweiten Mal hat es die Großmutter ins Guinness-Buch der Weltrekorde geschafft – als älteste „Wing Walkerin“ der Welt. Es war ihr sechster Spaziergang hoch in den Lüften. Den Ersten hatte Bromage im Alter von 87 Jahren absolviert.
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