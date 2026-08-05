97-Jährige ist älteste „Wing Walkerin“ der Welt

Während allein die Vorstellung darüber vielen jüngeren Menschen bereits Schweißausbrüche beschert, fühlt sich die 97-Jährige aus der südwestenglischen Stadt Cheltenham am wohlsten, wenn sie kopfüber über Felder und Siedlungen fliegt. Gegenüber dem Nachrichtensender BBC meinte die Pensionistin kürzlich: „Mir wäre es sonst langweilig. Ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht gut sehen und das nervt mich. Also will ich Dinge tun, die ich kann.“