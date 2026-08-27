Baukonzern Porr steigerte Gewinn deutlich

„Das erste Halbjahr 2026 war für die Porr ein äußerst dynamisches – wir konnten uns über eine Reihe von bedeutenden Neuaufträgen freuen, die zeigen, wie breit wir mit unserem Portfolio in allen Heimmärkten aufgestellt sind“, sagte CEO Karl-Heinz Strauss. Als Beispiele wurden die Chipfabrik für X-FAB in Erfurt (Deutschland) und der Neubau der Psychiatrie in der Klinik Favoriten in Wien genannt. Der Auftragsbestand sichere „eine gute Auslastung für die kommenden eineinhalb Jahre“.