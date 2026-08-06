So entstehen Europas Fahrräder wirklich!

Warum Europas Fahrräder in Europa montiert werden

Das Prinzip dahinter heißt „Just in Time“ – produziert wird erst dann, wenn die Teile tatsächlich benötigt werden. Das spart Lagerkosten und macht die Fertigung effizient. Der Grund dafür liegt nicht nur in der Qualität. Seit Jahren schützt die Europäische Union ihre Fahrradindustrie mit Anti-Dumping-Zöllen auf komplett montierte Fahrräder aus Asien. Für viele Hersteller wäre der Import fertiger Räder wirtschaftlich kaum mehr interessant.