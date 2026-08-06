So entstehen Europas Fahrräder wirklich!

Wer glaubt, Fahrräder und E-Bikes würden in großen Fabriken vom Fließband rollen, liegt oft daneben. Die „Radkrone“ wagte einen Blick hinter die Kulissen der europäischen Fahrradproduktion.
Kein Firmenlogo. Keine leuchtenden Markenschilder. Kein Showroom mit perfekt präsentierten E-Bikes. Stattdessen ein unscheinbarer, ehemaliger Bauernhof mitten in der italienischen Provinz Brescia.
Genau hier entstehen Tag für Tag Highend-E-Bikes für renommierte europäische Fahrradmarken – in echter Handarbeit, mit erstaunlicher Präzision und perfekt aufeinander abgestimmten Arbeitsabläufen.
Rahmen, Gabeln, Motoren, Bremsen, Laufräder und Schaltgruppen kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Doch erst in Europa werden sie zu einem fertigen Fahrrad zusammengebaut.
„Die Komponenten treffen hier erst am Vortag der Montage ein. Große Lager gibt es nicht. Tagsdarauf verlassen die fertigen Räder bereits wieder die Halle“, erklärt Fahrradexperte Werner Zanier von Fitstore24, einem der größten Fahrradhändler Österreichs.
Warum Europas Fahrräder in Europa montiert werden
Das Prinzip dahinter heißt „Just in Time“ – produziert wird erst dann, wenn die Teile tatsächlich benötigt werden. Das spart Lagerkosten und macht die Fertigung effizient. Der Grund dafür liegt nicht nur in der Qualität. Seit Jahren schützt die Europäische Union ihre Fahrradindustrie mit Anti-Dumping-Zöllen auf komplett montierte Fahrräder aus Asien. Für viele Hersteller wäre der Import fertiger Räder wirtschaftlich kaum mehr interessant.
Deshalb werden Rahmen, Motoren und Komponenten zwar häufig in Asien produziert, die Endmontage erfolgt aber in Europa.
Große europäische Marken wie Cube, KTM oder die Accell-Gruppe betreiben eigene Montagewerke, viele kleinere Premiumhersteller setzen hingegen auf spezialisierte Lohnfertiger – wie eben jenen kleinen Betrieb in Brescia.
Schon beim Betreten der Montagehalle fällt auf: Hektik gibt es hier nicht. Jeder Mitarbeiter beherrscht seinen Arbeitsplatz bis ins kleinste Detail. Einer montiert Schaltgruppen, der nächste richtet Laufräder aus, andere entlüften Bremsanlagen oder stellen Fahrwerke millimetergenau ein.
Besonders beeindruckend: Die Fahrräder verlassen den Betrieb nahezu fahrbereit.
Schaltung und Bremsen sind perfekt eingestellt, hydraulische Bremsanlagen bereits entlüftet und selbst absenkbare Sattelstützen fertig montiert. Zanier: „Viele dieser Arbeiten übernimmt später normalerweise der Fahrradhändler.“
Mehr Handarbeit als viele glauben
Trotz modernster Komponenten ist die Fahrradproduktion wenig automatisiert. Gerade bei hochwertigen E-Mountainbikes bleibt deshalb Erfahrung unersetzlich. Ob Bremsanlage, Schaltung oder Motorintegration – viele Arbeitsschritte verlangen Fingerspitzengefühl und werden bewusst von Spezialisten erledigt.
Dass sich ausgerechnet die Region Brescia zu einem Zentrum der Fahrradmontage entwickelt hat, überrascht den Osttiroler nicht: „Italien lebt den Radsport seit Generationen. Dieses Know-how spürt man auch heute noch.“ Denn viele dieser Betriebe arbeiten seit Jahrzehnten ausschließlich für internationale Fahrradmarken. Sie verkaufen selbst keine Fahrräder, sondern konzentrieren sich ausschließlich auf das, was sie perfekt beherrschen: hochwertige Montage.
Und auch wenn Motoren, Akkus oder Schaltgruppen aus aller Welt stammen – das Herzstück vieler Premiumräder entsteht erst in Europa. Nicht am Fließband, sondern oft in kleinen Spezialbetrieben wie diesem alten Bauernhof in Brescia.
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