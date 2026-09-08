Bub (12) spießt sich Arm an Türklinke auf

Schwer aus Türgriff zu lösen

Das Unglück ereignete sich beim Fangspiel. Als die Tür zuflog, soll Ollie versucht haben, sie mit seinem ausgestreckten Arm aufzuhalten. Der dabei von der Türklinke regelrecht aufgespießt wurde. Aufgrund der starken Verkeilung konnte sich der Bub nicht selbst befreien. Selbst für die Einsatzkräfte war es ein langer Kampf – Ollie musste sediert werden.