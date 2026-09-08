Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spielte Abfangen

Bub (12) spießt sich Arm an Türklinke auf

Ausland
08.09.2026 09:59
Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz.
Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz.(Bild: Adrenaloby - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich wollte Ollie D. nur ausgelassen mit seinem Freund herumtollen – und blieb dabei an einem Türgriff hängen, der den Arm durchbohrte. Rund eine Stunde lang mussten ihn die Rettungskräfte aus dieser Horror-Lage befreien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Natalie D. war gerade im Friseursalon arbeiten, als immer wieder das Handy klingelte, berichtet die britische Zeitung „Daily Mail“. Am anderen Ende der Leitung wartete der verzweifelte Freund ihres Sohnes Ollie, der sich nicht mehr zu helfen wusste. Als die 35-Jährige schließlich antwortete, schilderte er verängstigt, dass es einen Unfall gegeben habe. Ein Krankenwagen sei auf dem Weg.

Schwer aus Türgriff zu lösen
Das Unglück ereignete sich beim Fangspiel. Als die Tür zuflog, soll Ollie versucht haben, sie mit seinem ausgestreckten Arm aufzuhalten. Der dabei von der Türklinke regelrecht aufgespießt wurde. Aufgrund der starken Verkeilung konnte sich der Bub nicht selbst befreien. Selbst für die Einsatzkräfte war es ein langer Kampf – Ollie musste sediert werden.

Lesen Sie auch:
Vor ihrem Engagement im Surfsport arbeitete die Italienerin Giulia Manfrini (36) als ...
Todesdrama beim Surfen
Schock: Influencerin von Schwertfisch aufgespießt
20.10.2024
Horror in der Arena
Stier spießt „König der Toreros“ in Sevilla auf
21.04.2026

Glück im Unglück
Im Krankenhaus konnten schließlich alle aufatmen. Statt der befürchteten Sehnenverletzung, die mit einer komplizierten OP behandelt wird, musste lediglich die Wunde gereinigt und genäht werden. Nach einer Woche läuft er schon wieder fröhlich durch die Gegend. „Es tat zwar weh, aber nicht so schlimm. Ich hatte einfach Angst“, meint Ollie tapfer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
08.09.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf