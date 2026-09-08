Spielte Abfangen
Bub (12) spießt sich Arm an Türklinke auf
Eigentlich wollte Ollie D. nur ausgelassen mit seinem Freund herumtollen – und blieb dabei an einem Türgriff hängen, der den Arm durchbohrte. Rund eine Stunde lang mussten ihn die Rettungskräfte aus dieser Horror-Lage befreien.
Natalie D. war gerade im Friseursalon arbeiten, als immer wieder das Handy klingelte, berichtet die britische Zeitung „Daily Mail“. Am anderen Ende der Leitung wartete der verzweifelte Freund ihres Sohnes Ollie, der sich nicht mehr zu helfen wusste. Als die 35-Jährige schließlich antwortete, schilderte er verängstigt, dass es einen Unfall gegeben habe. Ein Krankenwagen sei auf dem Weg.
Schwer aus Türgriff zu lösen
Das Unglück ereignete sich beim Fangspiel. Als die Tür zuflog, soll Ollie versucht haben, sie mit seinem ausgestreckten Arm aufzuhalten. Der dabei von der Türklinke regelrecht aufgespießt wurde. Aufgrund der starken Verkeilung konnte sich der Bub nicht selbst befreien. Selbst für die Einsatzkräfte war es ein langer Kampf – Ollie musste sediert werden.
Glück im Unglück
Im Krankenhaus konnten schließlich alle aufatmen. Statt der befürchteten Sehnenverletzung, die mit einer komplizierten OP behandelt wird, musste lediglich die Wunde gereinigt und genäht werden. Nach einer Woche läuft er schon wieder fröhlich durch die Gegend. „Es tat zwar weh, aber nicht so schlimm. Ich hatte einfach Angst“, meint Ollie tapfer.
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