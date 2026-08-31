Diese Warnhinweise für Augenprobleme ernst nehmen

Das gilt insbesondere dann, wenn nur ein Auge betroffen ist. Das besser sehende Auge kann die Schwäche des anderen teilweise ausgleichen, sodass die Einschränkung im Alltag zunächst kaum auffällt. Gerade in den ersten Lebensjahren entwickelt sich das Zusammenspiel zwischen Auge und Gehirn jedoch entscheidend weiter. Wird eine relevante Fehlsichtigkeit oder ein Schielen zu spät erkannt, kann sich auf dem schwächeren Auge eine bleibende Sehschwäche entwickeln.