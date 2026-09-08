Blaulicht und Folgeton: Unfall am Weg zum Einsatz

Mit Blaulicht und Folgetonhorn war am Montagnachmittag ein Polizeiauto in Edt bei Lambach in Oberösterreich zu einem Einsatz unterwegs. Eine Autofahrerin dürfte das aber nicht mitbekommen haben, beim Abbiegen kam es zu einer heftigen Kollision. Die Lenkerin und ein Polizist wurden verletzt.
Eine 45-Jährige aus Edt bei Lambach fuhr am Montag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Auto auf der B144 von Wels kommend Richtung Lambach. Auf Höhe einer dort befindlichen Tankstelle beabsichtigte die 45-Jährige, links in die Heidestraße abzubiegen, und setzte dementsprechend den Blinker. Zur selben Zeit lenkte ein 26-jähriger Polizist einen Streifenwagen aus derselben Richtung kommend, einsatzmäßig mit eingeschaltetem Blaulicht und unter Verwendung des Folgetonhorns.
In Feld geschleudert
Am Beifahrersitz befand sich ein 25-jähriger Kollege. Auf Höhe der Tankstelle überholte der 26-Jährige mehrere Autos. Die 45-Jährige nahm den von hinten ankommenden und überholenden Streifenwagen nicht wahr und setzte den Abbiegevorgang nach links fort, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.
Diese kamen daraufhin am Straßenrand und im angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 45-jährige Pkw-Lenkerin sowie der 25-jährige Beamte wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.
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