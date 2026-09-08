Blaulicht und Folgeton: Unfall am Weg zum Einsatz

Eine 45-Jährige aus Edt bei Lambach fuhr am Montag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Auto auf der B144 von Wels kommend Richtung Lambach. Auf Höhe einer dort befindlichen Tankstelle beabsichtigte die 45-Jährige, links in die Heidestraße abzubiegen, und setzte dementsprechend den Blinker. Zur selben Zeit lenkte ein 26-jähriger Polizist einen Streifenwagen aus derselben Richtung kommend, einsatzmäßig mit eingeschaltetem Blaulicht und unter Verwendung des Folgetonhorns.