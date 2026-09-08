Deshalb bleiben diese Alk-Automaten einfach stehen

Alkohol darf in den mittlerweile zahlreichen 24-Stunden-Automatenshops nicht verkauft werden. So weit, so eindeutig. Doch was passiert, wenn sich Betreiber schlicht nicht daran halten? Genau dann wird es kurios: Die Kontrolleure können zwar anzeigen – den Alkohol aus dem Verkehr ziehen oder den Automaten einfach plombieren können sie aber nicht.