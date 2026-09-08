In Venedig ist auch die Mode ganz großes Kino

Venedig war in diesen Tagen nicht nur Bühne für große Filme, sondern auch für große Auftritte: Von eleganter Zurückhaltung bis zu opulentem Glamour zeigten die Stars am Lido, wie unterschiedlich ein perfekter Red-Carpet-Moment aussehen kann.
Nicht nur auf der Leinwand wird bei den Filmfestspielen von Venedig großes Kino geboten. Auch auf dem roten Teppich am Lido spielen heuer die Roben die Hauptrolle. Pamela Anderson zeigte einmal mehr, dass Glamour nicht immer laut sein muss, Sydney Sweeney setzte auf einen großen Hollywood-Auftritt und Amal Clooney bewies gewohnt stilsicher, warum sie längst selbst zu den Mode-Lieblingen auf dem roten Teppich zählt.
Die Schwestern Kate (rechts) und Rooney Mara setzten auf außergewöhnliche Looks von Louis Vuitton und Armani:
In einem trägerlosen rosa Kleid von Dior feierte Ever Anderson ihre Venedig-Premiere:
Pamela Anderson ließ Farbe sprechen und kam in einer orangen Satin-Robe zur amfAR Gala:
Ein absoluter Hingucker: Nicola Peltz in einer kobaltblauen Couture-Robe von Balenciaga:
Irina Shayk sorgte im Korsettkleid von Dolce & Gabbana aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2003 für Aufsehen:
In ihrem Kleid zog Amal Clooney bei der Eröffnungszeremonie am 2. September alle Blicke auf sich:
Model Alessandra Ambrosio setzte in „Intimissimi“ ihre Taille gekonnt in Szene:
Sydney Sweeney begeisterte im glitzernden und leicht durchsichtigen Kleid von Armani:
Überhaupt war modisch beinahe alles dabei: tiefes Schwarz, zartes Rosa, leuchtende Farben, Glitzer und jede Menge Stoff. Bei so viel Glamour wurden selbst die Filme zwischendurch beinahe zur Nebensache.
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