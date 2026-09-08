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So schön ist der Lido

In Venedig ist auch die Mode ganz großes Kino

Star-Style
08.09.2026 10:04
Glamourfaktor in der Lagunenstadt! Bei den Filmfestspielen strahlen Schauspiel-Stars und Models ...
Glamourfaktor in der Lagunenstadt! Bei den Filmfestspielen strahlen Schauspiel-Stars und Models die Wette.(Bild: Krone-Collage/Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Venedig war in diesen Tagen nicht nur Bühne für große Filme, sondern auch für große Auftritte: Von eleganter Zurückhaltung bis zu opulentem Glamour zeigten die Stars am Lido, wie unterschiedlich ein perfekter Red-Carpet-Moment aussehen kann.

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Nicht nur auf der Leinwand wird bei den Filmfestspielen von Venedig großes Kino geboten. Auch auf dem roten Teppich am Lido spielen heuer die Roben die Hauptrolle. Pamela Anderson zeigte einmal mehr, dass Glamour nicht immer laut sein muss, Sydney Sweeney setzte auf einen großen Hollywood-Auftritt und Amal Clooney bewies gewohnt stilsicher, warum sie längst selbst zu den Mode-Lieblingen auf dem roten Teppich zählt.

Die Schwestern Kate (rechts) und Rooney Mara setzten auf außergewöhnliche Looks von Louis Vuitton und Armani:

Rooney und Kate (re.) Mara.
Rooney und Kate (re.) Mara.(Bild: Alexander Tuma)

In einem trägerlosen rosa Kleid von Dior feierte Ever Anderson ihre Venedig-Premiere:

Ever Anderson, die Tochter von Milla Jovovich, ist ihrer Mama aus dem Gesicht geschnitten.
Ever Anderson, die Tochter von Milla Jovovich, ist ihrer Mama aus dem Gesicht geschnitten.(Bild: Alexander Tuma)

Pamela Anderson ließ Farbe sprechen und kam in einer orangen Satin-Robe zur amfAR Gala:

Pamela Anderson.
Pamela Anderson.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Ein absoluter Hingucker: Nicola Peltz in einer kobaltblauen Couture-Robe von Balenciaga:

Nicola Peltz mit traumhafter langer Schleppe. Ehemann Brooklyn Beckham schritt kurz zur Seite, ...
Nicola Peltz mit traumhafter langer Schleppe. Ehemann Brooklyn Beckham schritt kurz zur Seite, danach versorgte er sie wieder mit Küssen.(Bild: Alexander Tuma)

Irina Shayk sorgte im Korsettkleid von Dolce & Gabbana aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2003 für Aufsehen:

Model Irina Shayk.
Model Irina Shayk.(Bild: Alexander Tuma)

In ihrem Kleid zog Amal Clooney bei der Eröffnungszeremonie am 2. September alle Blicke auf sich:

Amal Clooney.
Amal Clooney.(Bild: Alexander Tuma)

Model Alessandra Ambrosio setzte in „Intimissimi“ ihre Taille gekonnt in Szene:

Model Alessandra Ambrosio.
Model Alessandra Ambrosio.(Bild: Alexander Tuma)

Sydney Sweeney begeisterte im glitzernden und leicht durchsichtigen Kleid von Armani:

Hollywood-Schönheit Sydney Sweeney.
Hollywood-Schönheit Sydney Sweeney.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Überhaupt war modisch beinahe alles dabei: tiefes Schwarz, zartes Rosa, leuchtende Farben, Glitzer und jede Menge Stoff. Bei so viel Glamour wurden selbst die Filme zwischendurch beinahe zur Nebensache.

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