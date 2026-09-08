In Venedig ist auch die Mode ganz großes Kino

Nicht nur auf der Leinwand wird bei den Filmfestspielen von Venedig großes Kino geboten. Auch auf dem roten Teppich am Lido spielen heuer die Roben die Hauptrolle. Pamela Anderson zeigte einmal mehr, dass Glamour nicht immer laut sein muss, Sydney Sweeney setzte auf einen großen Hollywood-Auftritt und Amal Clooney bewies gewohnt stilsicher, warum sie längst selbst zu den Mode-Lieblingen auf dem roten Teppich zählt.