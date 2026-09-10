Hielt seit 1877! Unfassbare Tennis-Serie gerissen

Geht dadurch Spannung verloren?

Der Spielstil, den unter anderem auch Pete Sampras oder Roger Federer pflegten, wird generell immer seltener. „Wenn man heute mit den 1950ern und 1960ern vergleicht, sieht man einen massiven Rückgang der einhändigen Rückhand. 97 oder 98 Prozent der Spieler spielten so. Jetzt haben sie nur noch zwei oder drei Prozent, es hat sich also komplett umgekehrt“, analysierte so auch Tsitsipas die Situation.