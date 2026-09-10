„Krone“ liefert Torspektakel von über 300 Plätzen

Treffer, Grätschen und Emotionen – von den Erwachsenen bis zu den Kleinsten: Gemeinsam mit fan.at bieten wir, die Sportkrone, Livestreams aus allen neun Bundesländern.
Unfassbare Tore aus über 60 Metern. Schwalben, die trotz theatralischen Aufschreis auch für Laien mit zwei Dioptrien klar erkennbar sind. Tacklings, für die dunkelrot ein Hilfsausdruck ist. Aber auch Fairplay und Zauber-Dribblings, die man so nie erwartet hätte
All das bietet Woche für Woche der Unterhaus-Fußball und lockt damit Tausende auf die Plätze. Und für alle, die es nicht zum Spiel ihres Lieblingsklubs, zur Partie des Sohnes, des Enkerls oder des Partners schaffen, haben die „Krone“ und fan.at ebenso wie bei Auswärtsspielen der eigenen Lieblinge die perfekte Lösung. Dank Kamerasystemen an über 300 Standorten im Land sind am Wochenende Hunderte Partien von den Nachwuchsteams bis zu den Kampfmannschaften in unseren Streams zu sehen! Hier kann man in Ruhe die Daumen drücken, die entscheidenden Szenen immer wieder durchgehen.
Für alle heimischen Klubs, die bisher noch nicht ausgestattet sind und ebenfalls an einem automatisiertem Kamerasystem interessiert sind: Einfach ein Email mit einer entsprechenden Anfrage an info@fan.at
Viele bekannte Gesichter
Und sieht dabei auch jede Menge bekannte Gesichter wie Ex-Rapidler Philipp Schobesberger und Ex-Austrianer Max Saxx bei Ostligist Traiskirchen, Ex-Teamspieler Stefan Ilsanker bei Anif in der Salzburger Liga oder Tullns Christoph Knasmüllner. Während Marco Sahanek bei Dinamo Helfort in der Wiener Stadtliga dribbelt. Mit der vollen Ladung an rot-weiß-rotem Fußball loszulegen geht dabei ganz einfach:
Zusätzlich präsentieren wir auf der gemeinsamen Plattform die spektakulärsten Treffer aller Ligen, lassen über das Tor der Runde und später über das Tor der Woche und des Monats abstimmen, dazu gibt es für jede Liga ein Team der aktuellen Runde. „Der Breitensport sorgt für gemeinsame Aktivität, hat einen bedeutenden gesellschaftlichen Mehrwert, dazu sind die Emotionen im Sport einfach einzigartig. Schön, wenn wir diesen Bereich noch sichtbarer machen können“, freut sich auch „Krone“-Sportchef Peter Moizi über die große Bühne für die Hobby- und Nachwuchskicker.
Auch für die Trainer und Spieler in den unterschiedlichsten Ligen können die Live-Bilder einen entscheidenden Mehrwert liefern – bei der gemeinsamen Videoanalyse, die vor allem jungen Spielern oft den nächsten Schritt ermöglicht. Und auch die Sponsoren der Vereine profitieren von den Übertragungen, können ihre Botschaft auf der Plattform perfekt für ein breiteres Publikum ins Bild rücken.
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