„Krone“ liefert Torspektakel von über 300 Plätzen

All das bietet Woche für Woche der Unterhaus-Fußball und lockt damit Tausende auf die Plätze. Und für alle, die es nicht zum Spiel ihres Lieblingsklubs, zur Partie des Sohnes, des Enkerls oder des Partners schaffen, haben die „Krone“ und fan.at ebenso wie bei Auswärtsspielen der eigenen Lieblinge die perfekte Lösung. Dank Kamerasystemen an über 300 Standorten im Land sind am Wochenende Hunderte Partien von den Nachwuchsteams bis zu den Kampfmannschaften in unseren Streams zu sehen! Hier kann man in Ruhe die Daumen drücken, die entscheidenden Szenen immer wieder durchgehen.