Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jede Menge Streams

„Krone“ liefert Torspektakel von über 300 Plätzen

Fußball National
10.09.2026 10:21
fan.at bringt den Fußball in all seinen Facette in aller gebotenen Tiefe und detailreich zu den ...
fan.at bringt den Fußball in all seinen Facette in aller gebotenen Tiefe und detailreich zu den Fans.(Bild: Krone-Collage/Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger, Marion Hörmandinger, Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Treffer, Grätschen und Emotionen – von den Erwachsenen bis zu den Kleinsten: Gemeinsam mit fan.at bieten wir, die Sportkrone, Livestreams aus allen neun Bundesländern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Unfassbare Tore aus über 60 Metern. Schwalben, die trotz theatralischen Aufschreis auch für Laien mit zwei Dioptrien klar erkennbar sind. Tacklings, für die dunkelrot ein Hilfsausdruck ist. Aber auch Fairplay und Zauber-Dribblings, die man so nie erwartet hätte

Bei St. Wolfgang war heuer bereits der Teufel los.
Bei St. Wolfgang war heuer bereits der Teufel los.(Bild: Marion Hörmandinger)

All das bietet Woche für Woche der Unterhaus-Fußball und lockt damit Tausende auf die Plätze. Und für alle, die es nicht zum Spiel ihres Lieblingsklubs, zur Partie des Sohnes, des Enkerls oder des Partners schaffen, haben die „Krone“ und fan.at ebenso wie bei Auswärtsspielen der eigenen Lieblinge die perfekte Lösung. Dank Kamerasystemen an über 300 Standorten im Land sind am Wochenende Hunderte Partien von den Nachwuchsteams bis zu den Kampfmannschaften in unseren Streams zu sehen! Hier kann man in Ruhe die Daumen drücken, die entscheidenden Szenen immer wieder durchgehen.

Interesse am Kamerasystem?

Für alle heimischen Klubs, die bisher noch nicht ausgestattet sind und ebenfalls an einem automatisiertem Kamerasystem interessiert sind: Einfach ein Email mit einer entsprechenden Anfrage an info@fan.at

Viele bekannte Gesichter
Und sieht dabei auch jede Menge bekannte Gesichter wie Ex-Rapidler Philipp Schobesberger und Ex-Austrianer Max Saxx bei Ostligist Traiskirchen, Ex-Teamspieler Stefan Ilsanker bei Anif in der Salzburger Liga oder Tullns Christoph Knasmüllner. Während Marco Sahanek bei Dinamo Helfort in der Wiener Stadtliga dribbelt. Mit der vollen Ladung an rot-weiß-rotem Fußball loszulegen geht dabei ganz einfach:

Auf fan.at surfen und mit dem Abo kein Spiel verpassen!

Zusätzlich präsentieren wir auf der gemeinsamen Plattform die spektakulärsten Treffer aller Ligen, lassen über das Tor der Runde und später über das Tor der Woche und des Monats abstimmen, dazu gibt es für jede Liga ein Team der aktuellen Runde. „Der Breitensport sorgt für gemeinsame Aktivität, hat einen bedeutenden gesellschaftlichen Mehrwert, dazu sind die Emotionen im Sport einfach einzigartig. Schön, wenn wir diesen Bereich noch sichtbarer machen können“, freut sich auch „Krone“-Sportchef Peter Moizi über die große Bühne für die Hobby- und Nachwuchskicker.

Auch Spiele der Frauen werden von den Fans gerne gestreamt.
Auch Spiele der Frauen werden von den Fans gerne gestreamt.(Bild: Andreas Tröster)

Auch für die Trainer und Spieler in den unterschiedlichsten Ligen können die Live-Bilder einen entscheidenden Mehrwert liefern – bei der gemeinsamen Videoanalyse, die vor allem jungen Spielern oft den nächsten Schritt ermöglicht. Und auch die Sponsoren der Vereine profitieren von den Übertragungen, können ihre Botschaft auf der Plattform perfekt für ein breiteres Publikum ins Bild rücken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
10.09.2026 10:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wochenende
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Fußball National
Stimmen zum Spiel
Salzburg-Trainer Danny Röhl: „So ist der Fußball“
Aufsteiger-Duell
Wacker musste sich mit einem 1:1-Remis begnügen
Sport Tv Logo
Vorm Duell gegen Rapid
WAC-Coach Silberberger: „Müssen Kopf einschalten!“
Wilde Schlussphase
Salzburg verpasst in Ried den Sprung an die Spitze
2. Liga – 6. Runde
Vienna gewinnt Derby und übernimmt Tabellenführung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf