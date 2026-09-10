US Open: Ein Österreicher zeigt weiter groß auf

Nachdem Behrmann bereits bei den French Open die Runde der letzten acht Spieler erreicht hatte, legt er nun einen weiteren Erfolgslauf hin: Am Mittwochabend bezwang der an Nummer sieben gesetzte Österreicher in New York den Lokalmatador Andrew Johnson (an Nummer zwölf gereiht) nach Satzrückstand mit 4:6, 7:6(2) und 6:2.