US Open: Ein Österreicher zeigt weiter groß auf

Thilo Behrmann ist weiter nicht zu stoppen! Der 18-jährige Österreicher steht bei den US Open im Junioren-Viertelfinale.
Nachdem Behrmann bereits bei den French Open die Runde der letzten acht Spieler erreicht hatte, legt er nun einen weiteren Erfolgslauf hin: Am Mittwochabend bezwang der an Nummer sieben gesetzte Österreicher in New York den Lokalmatador Andrew Johnson (an Nummer zwölf gereiht) nach Satzrückstand mit 4:6, 7:6(2) und 6:2.
Nun wartet Italiener
Im Viertelfinale Behrmann am Donnerstag wartet nun der ungesetzte Italiener Simone Massellani.
Mit einem weiteren Sieg würde Behrmann seinen erstmaligen Einzug in ein Junioren-Grand-Slam-Halbfinale fixieren. Und dann winkt der ganz große Coup ...
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